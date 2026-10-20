Halyk Bank закроет более 35 тысяч счетов: кому нужно обратиться в банк

Halyk Bank уведомил о закрытии более 35 тысяч неактивных счетов ИП и юридических лиц. Сохранить счет можно, обратившись в банк в течение 10 рабочих дней.

Halyk Bank намерен закрыть текущие счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых более года отсутствуют деньги. В опубликованном банком перечне — 35 454 счета. Речь идет не обо всех клиентах банка и не о счетах физических лиц. Под закрытие попали конкретные текущие счета бизнеса, которые оставались без денег более одного года. Halyk опубликовал их номера в маскированном виде — например, с сохранением только части реквизитов. Список занимает 710 страниц, передает Finratings.kz.

Речь идет более чем о 35 тыс. счетов. Один клиент при этом может иметь несколько счетов, поэтому это число нельзя считать количеством ИП и компаний, которых затронет закрытие.

Банк ссылается на Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов Национального банка РК №207 от 31 августа 2016 года, а также на договор присоединения текущего банковского счета юридических лиц и ИП.

Тем, кому счет по-прежнему нужен, Halyk дает возможность сохранить его. В течение 10 рабочих дней клиенту необходимо инициировать заявление на снятие со счета статуса неподвижности. Сделать это можно через приложение Onlinebank либо в отделении банка.

Таким образом, предпринимателям и компаниям, которые давно не пользовались счетом Halyk, но планируют сохранить его, стоит проверить опубликованный банком перечень и подать заявление до истечения установленного срока.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.