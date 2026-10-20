Генеральная прокуратура РК усиливает борьбу с интернет-мошенничеством

Более тысячи мошеннических аккаунтов и объявлений заблокировали на популярных в Казахстане интернет-площадках.

Генеральная прокуратура на постоянной основе взаимодействует с онлайн-платформами по размещению объявлений. В рамках совместной работы с «Kolesa Group» на рекламных площадках заблокировано более 1 тысячи мошеннических аккаунтов и объявлений, которые использовались для обмана граждан.

Для дальнейшего укрепления взаимодействия Генеральная прокуратура и «Kolesa Group» подписали меморандум о сотрудничестве по противодействию интернет-мошенничеству. Стороны будут оперативно обмениваться информацией, предоставлять необходимые данные в ходе расследования уголовных дел, а также принимать меры по блокировке мошеннических аккаунтов и объявлений. Это позволит быстрее устанавливать лиц, причастных к преступлениям, и пресекать их деятельность.

Генеральная прокуратура предупреждает пользователей рекламных площадок об ответственности за передачу своих аккаунтов и данных мошенникам: «Не создавайте учетные записи и не размещайте объявления по просьбе других лиц, если не знаете, для чего они будут использоваться. Злоумышленники могут применять их для обмана граждан. В таком случае владелец аккаунта может быть привлечен к уголовной ответственности как пособник мошенничества. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет».

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.