Казахстанцам теперь доступны функции контроля здоровья на смарт-часах и наушниках

Новые медицинские и профилактические сервисы впредь будут появляться у пользователей в РК одновременно с их официальным мировым запуском, без каких-либо региональных задержек и ограничений.

Министерство здравоохранения РК расширило доступ к инновационным функциям контроля здоровья на устройствах Apple Watch, Samsung Galaxy Watch и AirPods Pro в рамках прямых договоренностей с компаниями-производителями. Теперь казахстанцы могут прямо на своих смарт-часах и наушниках записывать электрокардиограмму, измерять артериальное давление, получать уведомления о нерегулярном сердечном ритме и рисках апноэ сна, а также проходить проверку слуха.

Благодаря достигнутому соглашению, все новые медицинские и профилактические сервисы, внедряемые Apple и Samsung, впредь будут становиться доступными пользователям в Казахстане одновременно с их официальным мировым запуском на совместимых устройствах, без каких-либо региональных задержек и ограничений.

На совместимых моделях Apple Watch и Samsung Galaxy Watch пользователи могут записывать ЭКГ в режиме реального времени, отслеживать признаки аритмии и сохранять полученные результаты на смартфоне для последующего обсуждения с врачом.

Напомним — 3 декабря 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.

Часы также поддерживают функцию анализа качества дыхания во время сна, предупреждая о возможном апноэ. Кроме того, на смарт-часах Samsung через приложение Samsung Health Monitor доступно измерение артериального давления, для использования которого требуется предварительная калибровка устройства с помощью тонометра с манжетой раз в 28 дней.

В свою очередь, обладатели наушников AirPods Pro могут пройти тест слуха в приложении «Здоровье», а функция персонального слухового аппарата позволяет автоматически подстраивать и усиливать окружающие звуки для взрослых людей с предполагаемой легкой или умеренной потерей слуха.

Для начала использования новых сервисов пользователям необходимо обновить программное обеспечение на своих смартфонах, смарт-часах и наушниках, а затем настроить соответствующий функционал в приложении.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что функции цифровых гаджетов предназначены для повседневной профилактики и самоконтроля, но они не заменяют полноценное медицинское обследование, постановку диагноза и назначение лечения специалистом.