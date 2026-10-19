Казахстанцы испугались из-за пропавших детских выплат: в НИТ выступили с объяснением

В АО НИТ успокоили пользователей и дали инструкции по восстановлению информации.

Казахстанцы пожаловались на то, что из мобильного приложения eGov mobile исчезли данные о средствах, перечисленных по программе «Национальный фонд — детям». В АО «Национальные информационные технологии» прояснили ситуацию, передает Zakon.kz.

Тревожные сообщения начали распространяться в социальных сетях, в частности, на платформе Threads. Родители несовершеннолетних казахстанцев заявляли, что баланс на детских накопительных счетах неожиданно обнулился.

В комментариях под публикациями мнения граждан разделились. Одни пользователи подтвердили проблему, заявив о пропаже баланса, в то время как другие сообщили, что все выплатные данные на их детских счетах отображаются без изменений.

На возникший в Сети резонанс отреагировали в АО «Национальные информационные технологии», успокоив казахстанцев и дав инструкции по восстановлению информации.

«Приложение eGov mobile работает в штатном режиме. Сведения об отчислениях на счета детей в рамках программы „Национальный фонд — детям“ отображаются корректно. В случаях отсутствия данных в приложении рекомендуется обновить раздел „Семья“ в Цифровых документах eGov mobile», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО «НИТ».