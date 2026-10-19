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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    В Казахстане расширяют электронный обмен разрешениями на международные автоперевозки

    Уже выдано порядка 700 тыс. иностранных разрешений в электронном формате.

    19 октября 2026 19:08, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Соседи

    В рамках Транспортной недели Казахстана на международном бизнес-форуме «NEW SILK WAY» председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Республики Казахстан Дастан Жумакулов принял участие в панельной сессии «Цифровая экосистема автомобильных грузоперевозок».

    В ходе выступления были представлены результаты цифровизации разрешительной системы международных автомобильных перевозок. В 2026 году электронный обмен иностранными разрешениями расширен на Азербайджан, Турцию и Кыргызстан. С Грузией начат тестовый обмен. Всего выдано порядка 700 тыс. иностранных разрешений в электронном формате.

    Отдельное внимание было уделено внедрению сквозного цифрового контроля международных автомобильных перевозок — от выдачи разрешения до подтверждения его фактического использования за счет интеграции государственных информационных систем.

    Реализация этих мер позволит повысить прозрачность перевозок, сократить административные барьеры для бизнеса и перейти к риск-ориентированному транспортному контролю.

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