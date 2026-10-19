Жители могут сообщать через чат-бот о несанкционированных свалках, неисправном уличном освещении, повреждении дорожного покрытия и других нарушениях в сфере благоустройства.

Чат-бот TazaQazBot, функционирующий с июня 2024 года, предоставляет жителям возможность содействовать улучшению экологической ситуации в городах, повышению уровня благоустройства и оперативному информированию о проблемах, связанных с состоянием общественных пространств.

Жители могут сообщать через чат-бот о несанкционированных свалках, переполненных мусорных контейнерах, неисправном уличном освещении, повреждении дорожного покрытия и других нарушениях в сфере благоустройства.

Для подачи обращения необходимо прикрепить фотографию выявленной проблемы, указать её местоположение и предоставить краткое описание. Поступившие обращения направляются в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

С момента запуска чат-бота поступило более 24 тыс. обращений, из которых свыше 22 тыс. выполнены. Таким образом, доля выполненных обращений составляет 91,8% от общего количества поступивших заявок.

TazaQazBot — эффективный инструмент, направленный на укрепление взаимодействия между жителями и государственными органами, улучшение состояния городской инфраструктуры и поддержание чистоты окружающей среды.

Обеспечение чистоты и комфорта в наших городах — общая задача. Активность и ответственность каждого жителя способствуют формированию комфортной и безопасной городской среды.