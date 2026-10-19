Казахстанские компании все чаще ищут не отдельные пилотные проекты, а решения, которые можно встроить в существующие бизнес-процессы и оценить их эффективность по KPI.

Спрос казахстанских компаний на AI-решения с начала года вырос более чем на 30%. Такими данными поделились представители казахстанского офиса международной ИТ-компании IBA Group. Основной тренд — в переосмыслении роли искусственного интеллекта. Казахстанские компании все чаще ищут не отдельные пилотные проекты, а решения, которые можно встроить в существующие бизнес-процессы и оценить их эффективность по KPI.

Наиболее заметный спрос на искусственный интеллект сохраняется в финансовом секторе, ИТ и телекоммуникациях, производственных компаниях, розничной торговле и государственном управлении. На эти категории бизнеса приходится более 65% поступивших заявок.

«Мы видим, что запросы казахстанских компаний становятся более конкретными и осознанными. Бизнес уже не просто интересуется технологией — он формулирует задачу: какой процесс нужно ускорить, где снизить затраты, какие показатели улучшить. Оптимальный подход — начать с одного понятного процесса, проверить на нем технологию и измерить результат. Успешный пилот становится основой для тиражирования решения на другие направления», — прокомментировали представители IBA Group.

Компании используют AI для сокращения операционных затрат, ускорения обработки данных, снижения количества ошибок и повышения производительности сотрудников. Особый интерес вызывает автоматизация целых цепочек задач: от обработки документов и клиентских обращений до анализа данных и поддержки принятия решений.

Для экспертов это не замена профессиональной оценки, а способ убрать рутину, ускорить работу и проверить себя на ошибки. В пилотном проекте IBA Group в Казахстане AI-ассистент анализировал документы на соответствие законодательству за две-три минуты вместо нескольких недель или месяца. Совпадение его выводов с заключениями специалистов превысило 95%, а количество выявленных потенциальных проблем выросло на 15–20%.

Для казахстанского бизнеса ключевой вопрос — не сам факт использования искусственного интеллекта, а измеримый эффект от его внедрения. По опыту IBA Group, наибольшую отдачу дают процессы с большим объемом повторяющихся операций, ручной обработки документов и анализа данных.

Переход от пилотов к масштабированию требует от компаний не только выбора AI-ассистента и ИТ-вендора, но и определения приоритетных бизнес-процессов, а также оценки собственной готовности. На практике именно качество данных, зрелость процессов и состояние ИТ-инфраструктуры определяют, сможет ли бизнес получить необходимый эффект от AI.

«AI не создает ценность в вакууме: его результат зависит от того, насколько хорошо компания понимает собственные процессы и управляет данными. Если информация разрозненна, процессы не формализованы, а ответственность за решения не определена, даже сильная технология не даст ожидаемого эффекта. Поэтому подготовка данных и наведение порядка в операционной модели — это не сопутствующая, а первостепенная задача для успешного внедрения AI-решений», — резюмировали представители IBA Group.