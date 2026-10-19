Вместо людей роботы: современную МТФ запустили в Акмолинской области

После выхода на проектную мощность комплекс сможет разместить 900 дойных коров.

В Акмолинской области запустили роботизированную молочно-товарную ферму на 900 голов стоимостью 8,1 млрд тенге. В открытии нового предприятия принял участие вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин. Проект ТОО «Енбек» реализуется в рамках программы по тиражированию опыта СКО.

Все основные производственные процессы выполняются автоматически: доение, кормление животных и поддержание необходимых условий для их содержания, включая уборку навоза, обеспечивают роботизированные системы. На предприятии установлено 12 доильных роботов немецкого производителя GEA Westfalia и системы климат-контроля. При этом специалисты контролируют работу оборудования и следят за состоянием животных.

«Развитие высокотехнологичного животноводства и внедрение цифровых решений на селе — один из ключевых приоритетов государственной политики в сфере АПК. Такие инвестиционные проекты не только снижают влияние человеческого фактора на производственные процессы и обеспечивают высокий уровень биобезопасности, но и выводят продуктивность отечественного молочного сектора на качественно новый уровень. Государство продолжит системно поддерживать предпринимателей, готовых строить современные, конкурентоспособные хозяйства», — отметил Амангалий Бердалин.

На МТФ уже завезено более 770 голов крупного рогатого скота, в том числе 300 голов голштинской черно-пестрой породы из Дании. После выхода на проектную мощность комплекс сможет разместить 900 дойных коров.

Системная организация производственных процессов гарантирует строгое следование санитарно-гигиеническим нормам и обеспечивает высокое качество исходного сырья. Вырабатываемое на ферме молоко уже поставляется на предприятие «Гормолзавод», где служит основой для создания широкой линейки молочной продукции, включая любимое многими мороженое.

Прогресс в сфере молочного животноводства усиливает статус Акмолинской области как ключевого аграрного центра Казахстана и надежного элемента системы продовольственной безопасности столицы. В настоящее время объем производства товарного молока в регионе достигает порядка 90 тыс. тонн, за прошедшие два года показатель увеличился в 1,8 раза.

До конца года в Акмолинской области планируется открыть еще две крупные МТФ: в Атбасарском районе на 760 голов и в Бурабайском — на 1 400 голов. На базе последнего проекта также предусмотрен запуск молокоперерабатывающего завода.