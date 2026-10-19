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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    В eGov Mobile стал доступен калькулятор оценки благосостояния

    Новый инструмент запущен в рамках перехода к адресному предоставлению отдельных мер государственной поддержки.

    19 октября 2026 14:30, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    В мобильном приложении eGov Mobile стал доступен новый сервис - калькулятор оценки благосостояния. Новый инструмент запущен в рамках перехода к адресному предоставлению отдельных мер государственной поддержки, который начнется с 1 января 2027 года.

    Калькулятор позволяет гражданам ознакомиться с критериями оценки и определить уровень благосостояния семьи. Методика учитывает не только доходы и имущество, но и ключевые социальные обстоятельства: состав семьи, наличие детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью. Всего для оценки используется более 59 показателей по шести направлениям.

    Расчет производится на основании сведений, указанных человеком, и носит справочный характер: он не является решением о назначении или прекращении социальных выплат.

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