Сайт kgd.gov.kz отключат: где искать информацию и сервисы КГД

Старый портал Комитета государственных доходов kgd.gov.kz в ближайшее время отключат в связи с переходом на новые платформы.

Информационную и сервисную части сайта перенесут на два разных ресурса. Точную дату отключения в ведомстве не назвали, передает Uchet.kz.

«Просим использовать новые адреса для получения актуальной информации и услуг», — говорится в сообщении ДГД. Обращение адресовано налогоплательщикам и участникам внешнеэкономической деятельности.

Какие ресурсы КГД заменят старый сайт

Новости, объявления и другие материалы о работе КГД переносят на Единую платформу интернет-ресурсов государственных органов gov.kz. У комитета там есть собственный раздел.

Электронные сервисы органов государственных доходов доступны на portal.kgd.gov.kz. По данным КГД, там можно найти налогоплательщика, проверить сведения о контрагентах и данные о плательщике НДС, а также узнать, нет ли компании в списке неблагонадежных налогоплательщиков. На портале размещены актуальные формы налоговой отчетности и налоговых заявлений.

На портале portal.kgd.gov.kz также можно отозвать налоговую отчетность, вернуть подоходный налог, удержанный у источника выплаты, изменить сроки исполнения налогового обязательства и встать на регистрационный учет в качестве лица, занимающегося частной практикой.

Пилотную версию нового портала КГД запустил 19 августа 2024 года. До сих пор старый сайт работал параллельно с ним.

Где проверить контрагента после отключения

Сервисы для проверки контрагентов собраны на portal.kgd.gov.kz. Там можно найти налогоплательщика, посмотреть сведения о контрагентах и данные о плательщике НДС, а также узнать, есть ли компания в списке неблагонадежных налогоплательщиков.

Где скачать бланки налоговой отчетности

Актуальные формы налоговой отчетности и налоговых заявлений размещены на портале portal.kgd.gov.kz. Также там можно отозвать налоговую отчетность, вернуть подоходный налог, удержанный у источника выплаты, и изменить сроки исполнения налогового обязательства.

Где сдавать налоговую отчетность

Декларации и расчеты сдают в Кабинете налогоплательщика ИС ИСНА по адресу knp.kgd.gov.kz.

Что сделать бухгалтеру до отключения старого сайта

Чтобы отключение не застало врасплох, лучше заранее:

— сохранить в закладках браузера раздел КГД на gov.kz, portal.kgd.gov.kz и knp.kgd.gov.kz;

— заменить ссылки на kgd.gov.kz во внутренних инструкциях и памятках для сотрудников;

— сообщить новые адреса коллегам, которые проверяют контрагентов или скачивают бланки;

— открывать сервисы КГД по сохраненным ссылкам и сверять адрес в строке браузера.

Какие материалы с kgd.gov.kz сохранить в первую очередь

Бухгалтеру стоит заранее сохранить то, на что он опирается в работе:

— разъяснения и ответы КГД по налоговым вопросам, на которые вы ссылаетесь при расчетах;

— объявления КГД о сроках и изменениях в информационных системах;

— бланки и инструкции, которые вы скачивали с kgd.gov.kz и используете в работе;

— контакты своего ДГД и УГД, если вы находили их на сайте регионального департамента.

Эти материалы пригодятся, если возникнут вопросы у органов госдоходов, аудиторов или руководства. Страницу удобнее всего сохранить в PDF через печать в браузере. Откройте нужную страницу, нажмите Ctrl+P, в поле «Принтер» выберите «Сохранить как PDF» и включите колонтитулы в дополнительных настройках. Тогда в файле останутся адрес страницы и дата сохранения. Файлы лучше складывать в одну папку и называть по теме и дате публикации материала. Так нужное разъяснение легко найти через год.