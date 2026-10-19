Казахстанцев начнут уведомлять о скринингах и прививках через 1414

Новые цифровые сервисы помогут в своевременном прохождении скринингов, проверке сведений о вакцинации и подтверждении оказанных медицинских услуг.

С 19 октября в Акмолинской области, областях Абай и Ұлытау планируется запуск персональных SMS-напоминаний о необходимости прохождения скринингов через единый контакт-центр 1414. Система будет автоматически определять граждан, которым необходимо пройти профилактические обследования, по шести направлениям, включая раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, нарушений мозгового кровообращения и вирусных гепатитов. Получив уведомление, гражданин сможет обратиться в поликлинику по месту прикрепления для прохождения обследования.

С 26 октября текущего года по всей стране планируется запуск SMS-уведомлений о проведенной вакцинации. После регистрации прививки в медицинской системе гражданину или законному представителю ребенка поступит сообщение с указанием вида и даты вакцинации. Если сведения не соответствуют действительности, гражданин сможет сообщить об этом ответным сообщением на номер 1414. Информация будет направлена в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля для проверки.

Параллельно Минздрав расширяет цифровую идентификацию пациентов, позволяющую подтверждать факт оказания медицинских услуг.

По состоянию на 7 октября текущего года цифровую идентификацию прошли 73% из 135,9 млн зарегистрированных приемов.

Сегодня механизм охватывает 1 278 видов медицинских услуг. С 1 декабря текущего года перечень планируется расширить еще на 736 видов консультаций, диагностических исследований и медицинских процедур.

Внедрение цифровых сервисов направлено на повышение доступности профилактических обследований, защиту прав пациентов, достоверность медицинских данных и прозрачность финансирования здравоохранения.