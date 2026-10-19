Искусственный интеллект и новые алгоритмы меняют правила назначения соцвыплат в Казахстане

Олжас Бектенов провел совещание по вопросам цифровой трансформации сферы труда и социальной защиты населения.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по цифровизации сферы труда и социальной защиты населения. Внимание уделено цифровым решениям, нацеленным на повышение адресности государственной социальной помощи, а также способствующим неукоснительному соблюдению предприятиями трудовых прав граждан и превенции трудовых рисков.

«Глава государства поручил обеспечить масштабную цифровизацию и широкое внедрение искусственного интеллекта для повышения качества жизни граждан. Для социально-трудовой сферы это особенно важно, в том числе с учетом проводимой реформы. Мы должны обеспечить прозрачный учет мер поддержки и оценку их конечного реального результата. Это приоритетная задача профильного Министерства труда и социальной защиты населения», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, вице-министр МТСЗН Бахтияр Жазыкпаев представили ключевые цифровые решения.

В информационной системе «Цифровая карта семьи» объединены сведения из более чем 30 государственных информационных систем по свыше 20 млн граждан, входящим в 6,2 млн домохозяйств. Для повышения объективности оценки осуществляется проверка данных местными исполнительными органами с учетом фактических условий жизни граждан.

Олжас Бектенов ознакомился с ситуацией в разрезе регионов. Ранее перед акимами была поставлена задача — активизировать работу по проактивной социальной поддержке нуждающихся категорий граждан согласно «Цифровой карте семьи» через содействие трудоустройству, получению образования, льготному кредитованию, открытию собственного дела. Таким образом, оказываемые меры поддержки призваны создавать базу для дальнейшего улучшения гражданами качества жизни. На сегодня, согласно данным МТСЗН, в результате проводимой работы в 2025 году 480 355 нуждающихся семей улучшили условия жизни и переведены в категорию семей с более высоким уровнем благосостояния, с начала 2026 года — переведены еще 464 158 семей.

Кроме того, рассмотрены вопросы реализуемой реформы по оптимизации социальных выплат для обеспечения их адресности. По состоятельным гражданам совместно с акиматами проведена работа по верификации домохозяйств: для них изменения будут распространяться только на 14 из 36 видов выплат, по остальным 22 видам социальных выплат действующие механизмы сохраняются. Отмечено, что для нуждающихся граждан действующий порядок государственной поддержки сохраняется в полном объеме.

По поручению премьер-министра рабочая группа при Министерстве труда и социальной защиты населения выезжает в регионы, где на базе территориальных Департаментов проводит консультации по всем возникающим вопросам. Минтруда и соцзащиты населения совместно с акиматами проводится дополнительная верификация домохозяйств, отнесенных к категориям с высоким уровнем благосостояния. По результатам проверки уточняется их социально-экономическое положение для обеспечения объективности оценки и корректного определения категорий благополучия.

На сегодня в результате смс-оповещений свыше 200 граждан заявили об отказе от пособий в связи с отсутствием нуждаемости. В данном направлении Минтрудом был презентован новый проект Сервиса добровольного отказа от пособий с его закреплением на базе eGov Mobile. С его помощью получатели социальных пособий из числа состоятельных граждан могут добровольно отказаться от выплат онлайн, без посещения государственных органов.

Руководитель Правительства поручил обеспечить для граждан удобство калькулятора по определению уровня благосостояния семей посредством автоматического заполнения данных из государственных информационных систем. Министерству труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными государственными органами поручено ускорить подключение банков второго уровня к «Цифровой карте семьи».

В рамках Единой цифровой платформы проведена ревизия 66 ранее разрозненных мер социальной помощи, предоставляемых местными исполнительными органами. По ее итогам 38 мер оптимизированы по причине частичного дублирования на центральном и местном уровнях, оставшиеся 28 объединены в 13 укрупненных направлений с едиными критериями назначения по всей стране. Система обеспечивает контроль за всеми этапами оказания поддержки — от подачи заявления до фактической выплаты, а также позволяет отслеживать количество получателей, востребованность мер и расходы местных бюджетов. Это повышает прозрачность распределения средств и позволяет исключить дублирование выплат.

Функционал приема заявлений и назначения мер социальной поддержки на Единой цифровой платформе запущен в июне т. г. С июня т. г. поступило более 55 тыс. заявлений на сумму свыше 2,5 млрд теңге, из которых рассмотрены и одобрены заявления на сумму свыше 1,8 млрд теңге. Осуществляется интеграция с Цифровой картой семьи.

Премьер-министр поручил Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с министерствами просвещения, здравоохранения, науки и высшего образования обеспечить учет мер государственной поддержки в Единой цифровой платформе.

Цифровая карта трудовых рисков предназначена для раннего выявления потенциальных нарушений трудового законодательства на предприятиях. На постоянном мониторинге находятся более 99 тыс. предприятий со штатной численностью от 10 работников. Система анализирует более 80 показателей по трем основным блокам: финансовому, социальному, а также трудовых отношений и безопасности. На сегодняшний день выявлено 2 792 предприятия с высоким и 3 137 предприятий со средним уровнем риска. Среди выявленных нарушений — несвоевременное перечисление обязательных взносов и отчислений, различия в уровне оплаты труда, несоответствие нормам по минимальной зарплате и другие нарушения трудового законодательства.

Перед Министерством труда и соцзащиты населения поставлена задача по выработке порядка реагирования на выявленные риски с оценкой результатов принятых мер.

Отдельно представлены цифровые решения с применением искусственного интеллекта для совершенствования механизмов предоставления адресной социальной помощи. Технология компьютерного зрения при назначении АСП позволяет сопоставлять результаты с заключений участковых комиссий без выезда на место проживания. С применением данной технологии обработано более 183 тыс. заявлений. Точность модели превышает 89%. При этом заключение искусственного интеллекта носит рекомендательный характер, окончательное решение о назначении адресной социальной помощи принимается в установленном порядке.

Премьер-министр поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития обеспечить дальнейшее внедрение данных решений в рамках единой цифровой архитектуры с соблюдением требований по защите персональных данных и информационной безопасности.

«Сегодня мы рассмотрели цифровые решения социально-трудовой сферы — от оценки благополучия семьи и назначения мер поддержки до цифрового учета трудовых отношений. Важно, чтобы эти инструменты работали как единая цифровая экосистема на достоверных данных и с ориентацией на результат для гражданина. Нужно обеспечить их устойчивую работу, межведомственное взаимодействие и измеримый эффект для граждан.

Как отмечает Президент, Казахстан был и остается социально ориентированным государством. Мы проводим большую реформу социального обеспечения — переход к принципу нуждаемости и адресности. При этом каждая семья, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, продолжит получать необходимую поддержку в полном объеме. В отношении нуждающихся граждан в полной мере сохранятся меры государственной поддержки. На это нужно обращать особое внимание при разъяснительной работе и встречах с населением», — подчеркнул Олжас Бектенов.