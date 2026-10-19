ЕНТ дополнят тестом на знание ИИ

С 2027 года в Казахстане постепенно будут вводить тест, который станет альтернативой ЕНТ.

В новый ЕНТ (Admission Insight Test) включат вопросы на оценку критического мышления, коммуникативных навыков и грамотности в сфере ИИ. Об этом сообщил директор национального центра тестирования Нурсеит Байжанов, передает Курсив.

AIT будет состоять из двух частей:

— предметные тесты — по 14 профильным предметам. Задания актуализируются в соответствии с госстандартом, при этом акцент смещается от простого воспроизведения информации к более глубокому пониманию материала;

— навыковый тест — пять модулей, направленных на оценку академического письма, исследовательских навыков, количественной и цифровой грамотности, а также креативного и дизайн-мышления.

К разработке привлекаются университеты, преподаватели и другие участники системы образования. Следующим этапом станет пилотирование AIT, запланированное на весну 2027 года.

Нурсеит Байжанов напомнил, что формат нового ЕНТ (AIT) НЦТ реализует совместно с международной организацией ETS. Проект стартовал в феврале 2026 года и рассчитан до 2030 года. Его цель — обновить подходы к вступительному оцениванию с учетом изменений в системе образования и требований современного мира.

«Знание перестало быть дефицитом. Дефицитом стало суждение. Экзамен, проверяющий воспроизведение знаний, сегодня измеряет то, что ИИ делает быстрее абитуриента», — резюмировал он.

С 2027 года в Казахстане постепенно будут вводить тест, который станет альтернативой ЕНТ. При этом Единое национальное тестирование сохранят до тех пор, пока большая часть абитуриентов не начнет выбирать новый формат.