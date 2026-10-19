В Казахстане поликлиники отправят SMS руководителям о необходимости скрининга работникам

Важные сообщения будут отправляться по телефону и через мессенджеры.

Казахстанские поликлиники будут уведомлять работников организаций о необходимости прохождения скрининга. Об этом говорится в приказе Минздрава. Поликлиники по месту прикрепления работника должны уведомлять его с помощью объектов цифрового здравоохранения, мобильной связи и через eGov, передает Sputnik.

Работодателей обяжут отпускать казахстанцев на медосмотры с сохранением зарплаты. Новые нормы повысят информированность и заинтересованность граждан в своевременном прохождении обязательных медосмотров, считают в Минздраве.