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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    В Казахстане поликлиники отправят SMS руководителям о необходимости скрининга работникам

    Важные сообщения будут отправляться по телефону и через мессенджеры.

    19 октября 2026 09:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Казахстанские поликлиники будут уведомлять работников организаций о необходимости прохождения скрининга. Об этом говорится в приказе Минздрава. Поликлиники по месту прикрепления работника должны уведомлять его с помощью объектов цифрового здравоохранения, мобильной связи и через eGov, передает Sputnik.

    Работодателей обяжут отпускать казахстанцев на медосмотры с сохранением зарплаты. Новые нормы повысят информированность и заинтересованность граждан в своевременном прохождении обязательных медосмотров, считают в Минздраве.

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