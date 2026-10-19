Роботы-собаки помогают обеспечивать общественную безопасность в Астане

Искусственный интеллект, современные системы видеонаблюдения и роботизированные технологии вносят вклад в обеспечение общественной безопасности столицы.

Департамент полиции Астаны ввел в эксплуатацию четырех роботов-собак, которые используются для контроля общественного порядка и профилактики правонарушений.

В столице безопасность обеспечивается с применением современных технологий. В настоящее время роботы-собаки работают в торговых центрах и общественных местах с большим скоплением людей, помогая сотрудникам полиции контролировать обстановку.

Искусственный интеллект — современный инструмент для предупреждения угроз.

Роботы-собаки оснащены видеокамерами с технологиями искусственного интеллекта, которые позволяют отслеживать окружающую обстановку и передавать видеоинформацию в режиме реального времени непосредственно в Центр оперативного управления. Это дает возможность сотрудникам полиции оперативно оценивать ситуацию в общественных местах и при необходимости своевременно принимать соответствующие меры.

Одна из важных возможностей технологии — помощь в выявлении лиц, находящихся в розыске. Интегрированная в роботов-собак система искусственного интеллекта позволяет сопоставлять лица. При выявлении совпадения в Центр оперативного управления автоматически поступает тревожное уведомление.

Данная технология повышает оперативность реагирования полиции и оказывает дополнительную поддержку в работе по выявлению разыскиваемых лиц.

Безопасный город — это не только поддержание общественного порядка, но и предупреждение потенциальных угроз, своевременное реагирование на происшествия и защита спокойствия каждого гражданина. Столичная полиция продолжает использовать современные технологии для обеспечения общественной безопасности.