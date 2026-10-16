Казахстан и Россия запустили первую пилотную грузоперевозку с применением электронной накладной e-CMR

Перевозка проводится в рамках пилотного проекта Евразийского экономического союза.

В рамках Транспортной недели в Астане состоялся торжественный запуск первой пилотной международной автомобильной грузоперевозки по маршруту Казахстан — Россия с применением электронной международной транспортной накладной e-CMR. В мероприятии приняли участие Министры транспорта государств — членов ЕАЭС, а также член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

Первая пилотная перевозка организована по маршруту Астана — Москва. Ее запуск стал практическим шагом в цифровизации международных автомобильных перевозок и развитии взаимодействия государств ЕАЭС.

Применение e-CMR позволит сократить затраты на оформление документов, ускорить обмен информацией между участниками перевозочного процесса, обеспечить доступ к статусу груза в режиме реального времени и снизить зависимость от бумажного документооборота.

Казахстан придает особое значение цифровизации транспортной отрасли и развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Реализация совместных инициатив с партнерами по ЕАЭС направлена на раскрытие транзитного потенциала страны, повышение эффективности международных перевозок и укрепление транспортной связанности евразийского пространства.

Пилотный проект позволит отработать механизмы применения электронной накладной на маршруте Казахстан — Россия и создать основу для дальнейшего расширения цифрового взаимодействия в сфере международных перевозок.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.