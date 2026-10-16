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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    Казахстан и Россия запустили первую пилотную грузоперевозку с применением электронной накладной e-CMR

    Перевозка проводится в рамках пилотного проекта Евразийского экономического союза.

    16 октября 2026 17:30, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество, Соседи

    В рамках Транспортной недели в Астане состоялся торжественный запуск первой пилотной международной автомобильной грузоперевозки по маршруту Казахстан — Россия с применением электронной международной транспортной накладной e-CMR. В мероприятии приняли участие Министры транспорта государств — членов ЕАЭС, а также член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

    Первая пилотная перевозка организована по маршруту Астана — Москва. Ее запуск стал практическим шагом в цифровизации международных автомобильных перевозок и развитии взаимодействия государств ЕАЭС.

    Применение e-CMR позволит сократить затраты на оформление документов, ускорить обмен информацией между участниками перевозочного процесса, обеспечить доступ к статусу груза в режиме реального времени и снизить зависимость от бумажного документооборота.

    Казахстан придает особое значение цифровизации транспортной отрасли и развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Реализация совместных инициатив с партнерами по ЕАЭС направлена на раскрытие транзитного потенциала страны, повышение эффективности международных перевозок и укрепление транспортной связанности евразийского пространства.

    Пилотный проект позволит отработать механизмы применения электронной накладной на маршруте Казахстан — Россия и создать основу для дальнейшего расширения цифрового взаимодействия в сфере международных перевозок.

    Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

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