В Алматы впервые провели робот-ассистированные операции при раке легкого

Робот-ассистированная хирургия позволяет проводить сложные вмешательства через небольшие разрезы, используя объемное 3D-изображение операционного поля и высокоточные инструменты.

В Алматинском онкологическом центре впервые провели две операции по поводу рака легкого с использованием роботической хирургической системы. Каждое вмешательство продолжалось около 2,5 часа. Операции выполнили в рамках международного мастер-класса с участием профессора из Китая Сюй Шидуна — руководителя отделения торакальной хирургии Онкологической больницы Харбинского медицинского университета совместно с хирургами Алматинского онкологического центра. Эксперт имеет более 35 лет опыта и выполнил свыше 3 тысяч операций по поводу опухолей органов грудной клетки.

Робот-ассистированная хирургия позволяет проводить сложные вмешательства через небольшие разрезы, используя объемное 3D-изображение операционного поля и высокоточные инструменты. При соответствующих показаниях такой подход может уменьшить кровопотерю и послеоперационную боль, а также ускорить восстановление.

В ходе мастер-класса специалисты центра вместе с зарубежным экспертом обсудили современные хирургические подходы, показания к роботическим операциям и профилактику осложнений.

Ранее в центре с помощью роботической системы уже провели более 20 операций при опухолях органов брюшной полости и малого таза. Теперь это направление расширяется на торакальную онкологию.

Внедрение робот-ассистированной хирургии при раке легкого открывает новые возможности для развития высокотехнологичной онкологической помощи в Алматы.

Напомним — 3 декабря 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.