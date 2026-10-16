Передачу ЭЦП могут выявить по IP-адресу при сдаче отчетов
За незаконную передачу закрытого ключа ЭЦП установлен штраф.
Налоговики могут выявить передачу ЭЦП по IP-адресам, с которых сдают отчетность. Если адрес совпадет у нескольких компаний и ИП, у проверяющих появится вопрос о том, кто на самом деле подписывал отчеты. Об этом рассказал основатель Uchet.kz Максим Барышев.
По его словам, при сдаче отчетов налоговики видят IP-адрес, с которого отправлен документ. Совпадение адресов у разных налогоплательщиков может стать поводом проверить, не передавал ли владелец ключ ЭЦП другому человеку.
«Если IP-адрес совпадет у нескольких компаний и ИП при сдаче отчетов, это может привести к вопросу о передаче ЭЦП, а потом и к штрафу», — сказал Максим Барышев.
Какой штраф грозит за передачу и использование чужой ЭЦП
Ответственность установлена статьей 640 КоАП. Штрафуют и владельца, который передал закрытый ключ ЭЦП, и того, кто им воспользовался. За незаконную передачу закрытого ключа ЭЦП другим лицам штраф составит:
— для физических лиц — 10 МРП (43 250 тенге);
— для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций — 15 МРП (64 875 тенге);
— для субъектов среднего предпринимательства — 30 МРП (129 750 тенге);
— для субъектов крупного предпринимательства — 150 МРП (648 750 тенге).
За использование закрытого ключа ЭЦП другого лица штрафы выше:
— для физических лиц — 50 МРП (216 250 тенге);
— для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций — 100 МРП (432 500 тенге);
— для субъектов среднего предпринимательства — 150 МРП (648 750 тенге);
— для субъектов крупного предпринимательства — 200 МРП (865 000 тенге).
Суммы рассчитаны по МРП 2026 года, это 4 325 тенге.
Как получить ЭЦП сотрудника с правом подписи вместо передачи ключа руководителя
Сотрудник может получить собственный ключ ЭЦП организации, привязанный к БИН компании. Заявку подают онлайн на портале Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Для этого нужны действующее удостоверение личности, телефон для получения SMS, компьютер с веб-камерой или смартфон с камерой и установленная программа NCALayer.
Порядок такой:
— в разделе для юридических лиц выбрать категорию «Сотрудник с правом подписи»;
— ввести БИН организации и подтвердить ее наименование;
— указать ИИН и номер телефона, ввести код из SMS;
— пройти видеоидентификацию через веб-камеру или смартфон;
— выбрать место хранения ключа, НУЦ советует защищенный носитель вместо компьютера;
— подтвердить заявку и сохранить ее номер.
Затем заявку подтверждает первый руководитель в своем личном кабинете НУЦ, во вкладке «ЭЦП сотрудников».
Как руководителю делегировать право подтверждать ЭЦП сотрудников
Первый руководитель может передать сотруднику с правом подписи полномочия подтверждать и отзывать ключи ЭЦП других работников. У сотрудника должен быть действующий сертификат «Сотрудник с правом подписи».
Для этого руководитель:
— в личном кабинете НУЦ открывает вкладку «ЭЦП сотрудников», раздел «Делегирование прав»;
— нажимает «Делегировать» и находит сотрудника по ИИН;
— ставит отметку «Делегировать» и подтверждает заявку;
— подписывает изменения своим ключом ЭЦП.
Чтобы отозвать полномочия, нужно выбрать сотрудника в этом же разделе, нажать «Редактировать» и снять отметку «Делегировать».