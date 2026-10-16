Передачу ЭЦП могут выявить по IP-адресу при сдаче отчетов

За незаконную передачу закрытого ключа ЭЦП установлен штраф.

Налоговики могут выявить передачу ЭЦП по IP-адресам, с которых сдают отчетность. Если адрес совпадет у нескольких компаний и ИП, у проверяющих появится вопрос о том, кто на самом деле подписывал отчеты. Об этом рассказал основатель Uchet.kz Максим Барышев.

По его словам, при сдаче отчетов налоговики видят IP-адрес, с которого отправлен документ. Совпадение адресов у разных налогоплательщиков может стать поводом проверить, не передавал ли владелец ключ ЭЦП другому человеку.

«Если IP-адрес совпадет у нескольких компаний и ИП при сдаче отчетов, это может привести к вопросу о передаче ЭЦП, а потом и к штрафу», — сказал Максим Барышев.

Какой штраф грозит за передачу и использование чужой ЭЦП

Ответственность установлена статьей 640 КоАП. Штрафуют и владельца, который передал закрытый ключ ЭЦП, и того, кто им воспользовался. За незаконную передачу закрытого ключа ЭЦП другим лицам штраф составит:

— для физических лиц — 10 МРП (43 250 тенге);

— для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций — 15 МРП (64 875 тенге);

— для субъектов среднего предпринимательства — 30 МРП (129 750 тенге);

— для субъектов крупного предпринимательства — 150 МРП (648 750 тенге).

За использование закрытого ключа ЭЦП другого лица штрафы выше:

— для физических лиц — 50 МРП (216 250 тенге);

— для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций — 100 МРП (432 500 тенге);

— для субъектов среднего предпринимательства — 150 МРП (648 750 тенге);

— для субъектов крупного предпринимательства — 200 МРП (865 000 тенге).

Суммы рассчитаны по МРП 2026 года, это 4 325 тенге.

Как получить ЭЦП сотрудника с правом подписи вместо передачи ключа руководителя

Сотрудник может получить собственный ключ ЭЦП организации, привязанный к БИН компании. Заявку подают онлайн на портале Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Для этого нужны действующее удостоверение личности, телефон для получения SMS, компьютер с веб-камерой или смартфон с камерой и установленная программа NCALayer.

Порядок такой:

— в разделе для юридических лиц выбрать категорию «Сотрудник с правом подписи»;

— ввести БИН организации и подтвердить ее наименование;

— указать ИИН и номер телефона, ввести код из SMS;

— пройти видеоидентификацию через веб-камеру или смартфон;

— выбрать место хранения ключа, НУЦ советует защищенный носитель вместо компьютера;

— подтвердить заявку и сохранить ее номер.

Затем заявку подтверждает первый руководитель в своем личном кабинете НУЦ, во вкладке «ЭЦП сотрудников».

Как руководителю делегировать право подтверждать ЭЦП сотрудников

Первый руководитель может передать сотруднику с правом подписи полномочия подтверждать и отзывать ключи ЭЦП других работников. У сотрудника должен быть действующий сертификат «Сотрудник с правом подписи».

Для этого руководитель:

— в личном кабинете НУЦ открывает вкладку «ЭЦП сотрудников», раздел «Делегирование прав»;

— нажимает «Делегировать» и находит сотрудника по ИИН;

— ставит отметку «Делегировать» и подтверждает заявку;

— подписывает изменения своим ключом ЭЦП.

Чтобы отозвать полномочия, нужно выбрать сотрудника в этом же разделе, нажать «Редактировать» и снять отметку «Делегировать».