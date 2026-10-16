Нацбанк предупреждает казахстанцев о новой схеме мошенничества

Злоумышленники от имени сервиса цифрового правительства или банков второго уровня рассылают сообщения об оформлении «цифровой доверенности» или «кредита».

Национальный Банк РК предупреждает о новой многоэтапной схеме мошенничества. Злоумышленники от имени сервиса цифрового правительства или банков второго уровня рассылают казахстанцам сообщения об оформлении «цифровой доверенности» или «кредита» на их имя. В сообщениях утверждается, что на имя получателя якобы оформлена «цифровая доверенность», которой уже пользуются третьи лица, либо одобрена заявка на получение кредита. Для обратной связи предлагается позвонить по указанному номеру.

Главная цель таких сообщений состоит в том, чтобы вызвать у человека тревогу и побудить его самостоятельно совершить звонок по указанному номеру. Во время разговора злоумышленники предлагают ему «отменить доверенность», «заблокировать кредитную заявку» или «защитить денежные средства».

Далее злоумышленники могут представляться работниками Национального Банка, специальных государственных или правоохранительных органов и сообщать, что от имени гражданина совершаются противоправные действия: оформляются кредиты, регистрируются компании, проводятся подозрительные финансовые операции либо предпринимаются попытки хищения денежных средств.

Под предлогом предотвращения таких действий гражданина убеждают сообщить код из SMS, передать реквизиты или данные банковской карты, установить мобильное приложение, перевести деньги на так называемый «безопасный», «резервный» или «сберегательный» счет либо предоставить удаленный доступ к мобильному устройству.

Национальный Банк сообщает, что работники банков, специальных государственных и правоохранительных органов Республики Казахстан не запрашивают данные банковских карт, коды из SMS, PIN-коды карт или приложений, не предлагают переводить денежные средства на так называемые «безопасные счета» или устанавливать приложения для удаленного доступа к мобильному устройству.

При получении подобных сообщений не следует перезванивать по указанным в них номерам, переходить по ссылкам или выполнять инструкции неизвестных лиц. Для проверки информации необходимо обратиться в официальный Контакт-центр соответствующего банка или сервиса цифрового правительства для граждан

Напоминаем, что работники Национального Банка не совершают аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают инвестировать денежные средства в паевые инвестиционные фонды и иные финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не осуществляют денежные расчеты с населением.

Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.