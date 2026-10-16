Умные счетчики воды: в МПС РК разъяснили правила замены и оплаты

В Казахстане создается единая цифровая платформа Smart Turmys, направленная на цифровую трансформацию жилищно-коммунальной отрасли.

Основные цели платформы — устранение информационной разрозненности между участниками отрасли ЖКХ, формирование единой достоверной базы абонентов и объектов недвижимости, повышение прозрачности начислений и оплаты коммунальных услуг, автоматизация взаимодействия между субъектами естественных монополий, едиными расчетными центрами. Подробнее о ней рассказал председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК Бакытжан Жунисбеков.

Как отметил спикер, одной из ключевых направлений данной работы является цифровизация и масштабная приборизация с внедрением приборов учета с дистанционной передачей данных согласно требованиям Водного Кодекса.

«Применение цифровых технологий позволит в режиме реального времени контролировать работу сетей и оборудования, оперативно выявлять утечки и предотвращать аварийные ситуации, анализировать объемы потребления воды и повышать эффективность управления коммунальной инфраструктурой», — сказал он.

На первом этапе в мероприятия по приборизации и автоматизации включены 32 субъекта естественных монополий в 25 городах. Уже поданы 32 заявки на общую сумму 54 млрд тенге.

Вместе с тем продолжается работа по проведению данных работ еще 62 водоканалами.

«Хотел бы отдельно остановиться на вопросах, которые сегодня наиболее актуальны для населения в связи с внедрением умных приборов учета воды. Прежде всего, необходимо отметить, что переход на дистанционную передачу показаний не предусматривает обязательной одномоментной замены всех действующих счетчиков. Если установленный прибор учета исправен, прошел соответствующую поверку и срок его службы не истек, необходимости в его досрочной замене нет», — добавил Бакытжан Жунисбеков.

При этом, как подчеркнул спикер, следует различать срок службы и межповерочный интервал. Поверка подтверждает точность измерений, однако не продлевает установленный производителем срок эксплуатации прибора. В случае установки новых счетчиков, в том числе взамен неисправных или отработавших установленный срок службы, необходимо учитывать требования к дистанционной передаче показаний.

Что касается оплаты замены приборов учета, соответствующие расходы зависят от принадлежности счетчика и оснований его замены. В случае выхода из строя индивидуального прибора либо истечения срока его службы расходы на замену несет его собственник. Замена счетчиков в рамках мероприятий поставщика услуг или программ модернизации финансируется организацией.

«Главное преимущество внедрения умных счетчиков для населения заключается в автоматической передаче показаний без необходимости их ежемесячного самостоятельного предоставления. В целом вопросы коммунального хозяйства находятся на постоянном контроле и со стороны государства принимаются все необходимые меры для обеспечения населения качественными коммунальными услугами», — заключил председатель Комитета.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.