Олжас Бектенов обсудил с представителями Power International Holding ход реализации совместных проектов

В ходе встречи рассмотрели вопросы сотрудничества в газоперерабатывающей и телекоммуникационной отраслях.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов встретился с руководителями катарского холдинга Power International Holding Муатазом Аль-Хаят и Рамезом Аль-Хаят и обсудил ход реализации совместных проектов. По данным Министерства энергетики, Power International Holding участвует в реализации ряда совместных проектов в энергетической отрасли.

В газоперерабатывающей отрасли предусмотрено строительство двух газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган мощностью 1 млрд и 2,5 млрд м3 газа в год соответственно. На ГПЗ мощностью 1 млрд м3 ведутся строительно-монтажные работы, поставка основного оборудования практически завершена. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2027 год. По проекту строительства второго ГПЗ мощностью 2,5 млрд м3 ведется подготовка к основному этапу реализации, определен EPC-подрядчик. Завершение проекта запланировано на 2030 год.

В рамках развития газотранспортной инфраструктуры реализуется проект строительства второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент». Продолжаются проектирование, поставка оборудования и материалов. Завершение первого этапа запланировано на 2027 год, второго — на 2029 год.

Также обсуждались вопросы взаимодействия в сфере телекоммуникаций и дальнейшее сотрудничество в данном направлении.

Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации совместных работ по всем вышеперечисленным проектам для своевременного ввода объектов в эксплуатацию. Правительство Казахстана оказывает необходимое содействие в оперативном решении возникающих вопросов.

В свою очередь, руководители холдинга подтвердили заинтересованность в сотрудничестве и выразили намерения по принятию необходимых усилий для выполнения всех договоренностей.