Казахстан лидирует в Центральной Азии по цифровому развитию

От технологий до цифровых навыков - позиции стран ЦА.

Цифровые технологии занимают все более заметное место в экономике и повседневной жизни. Интернет, электронные государственные услуги, цифровые платежи и современные средства связи стали частью привычных процессов. При этом уровень цифрового развития стран определяется не только доступностью технологий, но и возможностями населения и бизнеса, качеством регулирования и результатами их применения. Одно из международных исследований, позволяющих оценить эти направления — индекс сетевой готовности (Network Readiness Index, NRI), составляемый Portulans Institute. Рейтинг за 2025 год охватил 127 государств. Оценка формируется на основе 53 показателей, объединенных в четыре направления: технологии, люди, управление, а также воздействие цифровизации на экономику и общество, передает Finprom.kz.

Первое место в мировом рейтинге заняли США, набравшие 79,1 балла из 100 возможных. Следом расположились Финляндия (75,8 балла) и Сингапур (75,5 балла). В десятку лидеров также вошли Дания, Швеция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Швейцария и Южная Корея. На последней, 127-й позиции оказалась Бурунди с оценкой в 14,8 балла. В число стран, замыкающих рейтинг, также попали Мавритания, Ангола, Мадагаскар и Лесото.

Среди государств Центральной Азии наиболее высокую позицию занял Казахстан: 65-е место и 49,1 балла. Узбекистан расположился на 72-й строчке (46,5 балла), Кыргызстан — на 90-й (42,4 балла). Таким образом, РК опередила РУ на семь позиций, а КР — на 25. Таджикистан и Туркменистан в рейтинге не представлены. При этом преимущество Казахстана по общей оценке не распространяется на все составляющие индекса: по отдельным направлениям более высокие результаты продемонстрировали и соседние страны.

В технологическом направлении, учитывающем доступ к цифровой инфраструктуре, создание цифрового контента и развитие перспективных технологий, наиболее высокую позицию среди трех государств ЦА занял Узбекистан: 75-е место и 40,7 балла. Казахстан расположился на 81-й строчке (38,9 балла), а Кыргызстан — на 98-й (31,4 балла). Особого внимания заслуживает результат РК по доступу школ к интернету: по этому показателю страна заняла первое место в мире среди государств, представленных в рейтинге. По доступности мобильных тарифов Казахстан оказался на 20-й позиции, а по международной пропускной способности интернет-каналов — на 34-й. Узбекистан, в свою очередь, занял седьмое место по распространенности оптоволоконных подключений и 18-е — по международной пропускной способности интернет-каналов.

По направлению «Люди» РК заняла 66-е место с оценкой в 41,1 балла, опередив РУ (77-е место, 37,8 балла) и КР (94-е место, 32,2 балла). Наиболее заметные результаты Казахстан продемонстрировал в цифровизации государственных услуг: по развитию государственных онлайн-сервисов страна заняла 10-е место в мире, а по возможностям государственных структур в работе с данными — 25-е. По объему внутреннего мобильного широкополосного интернет-трафика РК расположилась на 29-й позиции. Вместе с тем по навыкам в сфере информационно-коммуникационных технологий в системе образования Казахстан занял 107-е место, уступив Узбекистану (76-е место) и Кыргызстану (83-е место). При этом РУ заняла 21-е место по объему мобильного интернет-трафика, а КР — 12-е по уровню грамотности взрослого населения.

В направлении «Управление», охватывающем доверие к цифровой среде, регулирование и доступность цифровых технологий для разных групп населения, Казахстан также получил наиболее высокую оценку среди трех стран ЦА: 61-е место в мире и 61,4 балла. Узбекистан оказался на 71-й строчке (57,3 балла), Кыргызстан — на 90-й (51,0 балла). РК заняла 32-е место по цифровой инклюзии и 27-е — по электронному участию граждан. РУ выделилась по законодательству в сфере электронной коммерции (первое место), а также по относительно небольшим социально-экономическим различиям в использовании цифровых платежей (седьмое место). КР, в свою очередь, расположилась на 20-й позиции по показателю различий в использовании цифровых платежей между сельским и городским населением.

По направлению «Воздействие», объединяющему экономические и социальные показатели, в том числе качество жизни и достижение целей устойчивого развития, наиболее близкие результаты продемонстрировали Казахстан и Кыргызстан. Последний занял 54-е место, набрав 55,2 балла и немного опередив РК (56-е место и 54,8 балла). Узбекистан расположился на 82-й позиции с оценкой в 50,0 балла. По составляющей качества жизни Кыргызстан занял 26-е место, Узбекистан — 28-е, а Казахстан — 35-е. Вместе с тем по экономической составляющей РК оказалась на 78-й позиции, КР — на 106-й, РУ — на 107-й. По вкладу в достижение целей устойчивого развития Кыргызстан занял 60-е место, Казахстан — 82-е, Узбекистан — 100-е.

Примечательно, что РК стала единственным из трех государств Центральной Азии, вошедшим в первую половину мирового рейтинга одновременно по двум направлениям — «Управление» и «Воздействие». РУ и КР достигли более высоких результатов по отдельным составляющим, однако по совокупной оценке уступили Казахстану. Это позволяет выделить ключевую особенность позиции РК: преимущество страны в регионе определяется не лидерством по каждому показателю, а сочетанием сравнительно высоких результатов по нескольким направлениям цифрового развития.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.