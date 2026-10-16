Верификация абонентских устройств в Казахстане переведена в единое окно на eGov

В обновленном процессе предусмотрена обязательная видеоидентификация заявителя.

С 9 октября физические лица могут пройти верификацию абонентских устройств только через портал цифрового правительства и приложение eGov Mobile. Обновленная процедура предусматривает автоматическое получение необходимых сведений и обязательную видеоидентификацию для дополнительной защиты персональных данных граждан.

Теперь все основные действия доступны в режиме одного окна через приложение eGov Mobile и портал Portal.imei.gov.kz. Изменения направлены на упрощение процедуры для пользователей, сокращение количества самостоятельных действий и усиление механизмов информационной безопасности.

Ранее для прохождения верификации гражданам требовалось самостоятельно обращаться к другим цифровым ресурсам, получать дополнительные документы и загружать их при подаче заявки. В частности, справку о пересечении государственной границы необходимо было отдельно заказывать на портале Vmp.gov.kz. Теперь необходимые сведения поступают автоматически в рамках информационного взаимодействия государственных систем. Гражданам больше не нужно самостоятельно получать, скачивать и загружать такую справку в другой сервис.

Для того, чтобы воспользоваться услугой «Заявка на верификацию IMEI», в соответствии с обновленным порядком, необходимо:

— авторизоваться в приложении eGov mobile любым удобным способом;

— в разделе «Популярные услуги» на главной странице выбрать «Заявка на верификацию IMEI»;

— для предоставления согласия на сбор и обработку персональных данных необходимо подтвердить согласие или отказать посредством SMS-сообщения, направленного на короткий номер 1414;

— для завершения регистрации необходимо пройти биометрическую идентификацию посредством сервиса eGov (Digital ID);

После предоставления доступа к данным необходимо ознакомиться с условиями использования системы. Для этого необходимо ознакомиться с положениями «Соглашения о присоединении к системе», доступного по соответствующей ссылке, и установить флажок, подтверждающий ознакомление и принятие условий соглашения. Далее необходимо выбрать нужные варианты заявок.

В обновленном процессе предусмотрена обязательная видеоидентификация заявителя. Эта мера введена с учетом ранее выявленных случаев использования персональных данных и электронной цифровой подписи граждан третьими лицами без их ведома и согласия, а также выявленных аномалий при подаче заявок. Видеоидентификация позволяет дополнительно подтвердить, что заявку подает сам гражданин, от имени которого проводится процедура. В сочетании с другими механизмами проверки она снижает риск неправомерного использования персональных данных и оформления верификации от чужого имени.

Дополнительно сообщаем, что после завершения технических работ и внедрения дополнительных мер защиты возобновляется верификация устройств линейки iPhone 18 (Apple) для физических лиц. Временное ограничение касалось исключительно прохождения процедуры верификации. Смартфоны данной линейки продолжали работать в сетях мобильных операторов Казахстана без ограничений на использование.

Обновление процедуры объединяет удобство получения услуги и дополнительные меры защиты: необходимые действия и обмен данными сосредоточены в одном цифровом пространстве, а подтверждение личности помогает снизить риски неправомерного использования персональных данных граждан.

По вопросам прохождения верификации граждане могут обратиться в единый контакт-центр по номеру 1414. Также для удобства граждан в сервисе доступен Гид для пользователей и раздел «Вопросы-ответы».

Услуга была реализована благодаря совместной работе Комитета государственных услуг и Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Национальные информационные технологии» и ТОО «ATS Mediafon KZ».