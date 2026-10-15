Сейчас не уволят, но риски есть: как ИИ изменит рынок СМИ в Казахстане

Искусственный интеллект будет постепенно замещать часть рабочих мест, но резкого оттока специалистов в Казахстане пока не ждут.

Об этом в кулуарах Astana Media Week заявил первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков. Он признал, что ИИ будет влиять на рынок труда. При этом ведомство не ждет сложностей в ближайшее время, поскольку процесс пойдет не сразу, передает Курсив.

«Понятно, что искусственный интеллект будет замещать рынок труда. Но мы на данном этапе не ожидаем большого оттока, поскольку это будет идти постепенно», — сказал Канат Искаков.

Искаков уверен, что нейросети не смогут полностью заменить журналистов. По его словам, ИИ не способен передать душу и взять на себя ответственность за текст.

«На данном этапе нельзя говорить о том, что искусственный интеллект оставит всех нас без работы. Но в будущем надо думать об этом», — отметил вице-министр.

Тем временем в Казахстане за десять лет число зарегистрированных СМИ выросло с 2,9 тыс. до более чем 5,4 тыс. При этом почти 40% граждан теперь получают новости из соцсетей и мессенджеров.