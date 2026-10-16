В Казахстане готовят цифровую перезагрузку автодорожной отрасли

По поручению Президента создана правительственная рабочая группа, которой предстоит пересмотреть действующую систему строительства дорог и оценки качества.

Распоряжением премьер-министра РК Олжаса Бектенова создана рабочая группа по реформированию автодорожной отрасли в рамках задач, поставленных Главой государства на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

Перед рабочей группой поставлены задачи по пересмотру действующей системы строительства дорог и оценки его качества, обновлению стандартов и строительных норм. Новый механизм управления отраслью, в том числе с учетом цифровых решений, будет нацелен на улучшение автодорожной инфраструктуры, повышение эффективности и прозрачности использования государственных средств.

В состав рабочей группы во главе с первым заместителем премьер-министра вошли руководство министерств транспорта, промышленности и строительства, финансов, внутренних дел, экологии и природных ресурсов, энергетики, заместитель Главного транспортного прокурора, АО НК «КазМунайГаз», АО «НК «ҚазАвтоЖол», РГП «Национальный центр качества дорожных активов», АО «КаздорНИИ», РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов», АО «КазНИИСА», а также эксперты отрасли и депутаты Курултая.

Премьер-министр поручил до 1 декабря текущего года разработать предложения, в том числе законодательные меры, по глубокой реформе автодорожной отрасли.