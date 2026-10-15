Более миллиона вакансий разместили работодатели на платформе Enbek за девять месяцев 2026 года

В среднем за месяц на платформе размещалось около 120 тыс. предложений о работе.

За девять месяцев 2026 года работодатели разместили на электронной бирже труда Enbek.kz более 1 млн вакансий. Это на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было опубликовано 978 тыс. вакансий. Наибольшая активность работодателей отмечена в сентябре: за месяц опубликовано 254 тыс. вакансий, или 23,2% от общего объема за девять месяцев. Это почти вдвое больше августовского показателя. Увеличение числа размещенных вакансий отмечено во всех отраслях, прежде всего в торговле, строительстве, обрабатывающей промышленности и транспорте.

В отраслевом разрезе наибольшая доля вакансий за отчетный период пришлась на образование — 26,3%. Далее следуют предоставление прочих видов услуг — 13,0%, здравоохранение и социальное обслуживание населения — 8,5%, обрабатывающая промышленность — 7,2% и государственное управление — 6,8%.

В региональном разрезе наиболее высокая доля опубликованных вакансий отмечена в Астане — 8,7%, Алматы — 8,4%, Карагандинской области — 6,8%, Туркестанской области — 6,7% и Павлодарской области — 6,3%.

По уровню квалификации основная доля вакансий приходится на специалистов среднего уровня — 42,1%. На специалистов высокого уровня квалификации приходится 32,7%, на работников без специальной квалификации — 25,2%.

Чаще всего работодатели искали медицинских сестер, водителей автомобилей, воспитателей, учителей математики, бухгалтеров и поваров. Среди специалистов высокого уровня квалификации востребованы также социальные педагоги и школьные психологи.

Соискатели за девять месяцев разместили на платформе почти 1,2 млн резюме, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Enbek.kz предоставляет гражданам возможность публиковать резюме и искать подходящие предложения о работе, а работодателям — размещать вакансии и подбирать кандидатов с учетом необходимых профессиональных требований.

Электронная биржа труда объединяет возможности поиска работы и подбора персонала в одном цифровом пространстве. Пользователи могут задавать параметры поиска и знакомиться с предложениями работодателей в разных регионах страны. Найти вакансии и разместить резюме можно на сайте Enbek.kz.