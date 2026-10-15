Власти Казахстана считают соцсети опаснее искусственного интеллекта

В РК пока не собираются вводить ограничения для детей на использование нейросетей.

Об этом в кулуарах Astana Media Week заявил первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков. У вице-министра поинтересовались защитой детей, которые все раньше выходят в интернет. По его словам, сейчас рассматривается законопроект, который предусматривает ограничение доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет. Однако искусственный интеллект он не затрагивает, передает Курсив.

«Вопросы, связанные с использованием нейросетей и инструментов искусственного интеллекта, на данном этапе не представляют той угрозы и тех рисков, которое представляет деструктивное влияние некоторых соцсетей. Поэтому мы этот вопрос решаем постепенно», — отметил вице-министр.

Тема детской безопасности в сети звучала и на панельной дискуссии Astana Media Week. Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Эльвира Яушева привела данные исследования Kazakhstan Kids Online, по которой почти половина опрошенных детей в возрасте от 9 до 17 лет впервые вышли в интернет в 5-8 лет.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.