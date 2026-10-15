Без ремонта и интернета: депутаты обеспокоены состоянием библиотек в Казахстане

На проблемы библиотечной инфраструктуры обратили внимание депутаты партии «Ауыл».

В Казахстане десятки библиотек нуждаются в капитальном ремонте, находятся в аварийном состоянии или располагаются в зданиях без отопления. А еще часть учреждений не имеет доступа к интернету. На проблемы библиотечной инфраструктуры обратили внимание депутаты партии «Ауыл». Они предложили обновить библиотеки и запретить их закрытие без согласия местных жителей. Соответствующий депутатский запрос озвучила Динара Райханова, передает Курсив.

По данным Бюро национальной статистики, которые привела депутат, в стране насчитывается 3 912 публичных библиотек, из которых 85%, или около 3,3 тыс., находятся в сельской местности.

За последние 15 лет библиотечная сеть Казахстана сократилась на четверть. Несмотря на это, учреждения продолжают пользоваться спросом. Ежегодно сельские библиотеки фиксируют около 25 млн посещений.

Однако из-за сокращения финансирования часть учреждений оказалась под угрозой закрытия, отмечается в депутатском запросе.

Депутаты считают, что библиотечная инфраструктура страны нуждается в комплексном обновлении. Многие учреждения располагаются в устаревших зданиях, которые не соответствуют современным требованиям к обслуживанию читателей и хранению книг.

Одна из главных проблем — недостаточное техническое оснащение. Согласно приведенным депутатами данным, к интернету подключены только 59% библиотек. Таким образом, около четырех из десяти учреждений остаются без доступа к сети.

Кроме того, в Казахстане насчитывается: 32 библиотеки, которым требуется капитальный ремонт; 17 библиотек, расположенных в неотапливаемых зданиях; 12 библиотек, находящихся в аварийном состоянии.

Проблемы есть и с книжными фондами. По словам депутатов, многие книги в сельских библиотеках морально и физически устарели. Учреждения нуждаются в современной познавательной и классической литературе на казахском языке.

Во многих зданиях также не хватает помещений для проведения культурных мероприятий, работы кружков, клубов и коворкингов. Это ограничивает возможности библиотек как современных общественных и образовательных пространств.

Для сохранения и развития сельских библиотек депутаты партии «Ауыл» предложили три меры.

Во-первых, парламентарии хотят запретить закрывать или реорганизовывать сельские библиотеки без согласия местных жителей. Соответствующую норму предлагается включить в проект нового закона «О библиотеках и библиотечном деле».

Во-вторых, депутаты призывают пересмотреть подходы к пополнению библиотечных фондов. По их мнению, необходимо разработать механизмы, которые позволят обеспечивать читателей современной познавательной и классической литературой на государственном языке.

В-третьих, фракция предлагает предусмотреть отдельный раздел по модернизации сельских библиотек в концепции «Зерделі ұлт» на 2027–2031 годы.

Авторы запроса напомнили, что президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность развития культуры чтения и формирования образованной нации.

В мае 2026 года президент Токаев подписал указ о развитии культуры чтения и формировании читающей нации. Документ предусматривает модернизацию библиотек, создание общественных пространств и внедрение цифровых сервисов.

Кроме того, правительству поручили до 1 января 2027 года разработать проект нового закона «О библиотечном и книгоиздательском деле».