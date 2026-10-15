Казахстан не будет брать деньги с иностранцев за разрешение на въезд

При этом все иностранцы, включая граждан государств ЕАЭС, должны будут подавать заявку через платформу QazETA минимум за 72 часа до въезда в Казахстан.

Казахстан вводит для иностранцев обязательные электронные разрешения на въезд в страну. В первоначальном проекте документа за услугу планировали брать «дифференцированную оплату», однако в итоговом постановлении правительства от взимания денег решили отказаться, передает Курсив.

Согласно правилам, оформлять электронное разрешение обязаны граждане стран ЕАЭС, стран с безвизовым режимом, а также иностранцы, въезжающие по специальным спискам. Документ выдается бесплатно сроком на 180 календарных дней.

«Размер платы за оформление электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан составляет ноль тенге», — уточняется в документе.

Заявку необходимо подавать через цифровую платформу не позднее чем за 72 часа до планируемого въезда.

Система будет внедряться поэтапно:

— с 1 ноября 2026 года — международный аэропорт Актау, автомобильные пункты пропуска «Урлютобе» (Павлодарская область), «Аухатты» (Жамбылская область), «Атамекен» (Туркестанская область) и «Нурлы Жол» (область Жетісу);

— с 1 января 2027 года — международные аэропорты городов Астаны и Алматы;

— с 1 марта 2027 года — через все остальные пункты пропуска государственной границы РК;

— с 1 июля 2027 года — разрешение станет строго обязательным: его отсутствие станет официальным основанием для отказа во въезде в Казахстан.

В документе утвержден перечень из 29 категорий лиц, которым не нужно получать электронное разрешение. В их числе:

— дети до 16 лет и пожилые люди от 65 лет и старше;

— иностранцы, имеющие действующую визу РК, ВНЖ или разрешение на временное проживание;

— главы государств, дипломаты, члены правительств, парламентов и официальные делегации;

— транзитные пассажиры, не покидающие стерильную зону аэропортов;

— члены экипажей самолетов, морских судов, поездных бригад и водители международных грузовиков/автобусов;

— лица, прибывающие для ликвидации ЧС, оказания экстренной медпомощи или участия в гуманитарных миссиях.

С полным списком освобожденных от получения разрешения можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, за разработку проекта отвечало МВД РК. В ведомости рассчитывают, что система поможет четче, быстрее и прозрачнее отслеживать передвижение мигрантов по стране.