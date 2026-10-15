Новый стандарт портативности: изысканный дизайн, ультратонкий цельнометаллический корпус, высокая производительность и непревзойденная надежность.

Компания ASUS представляет ExpertBook A7 — ноутбук, который задает новый стандарт для современной работы благодаря изысканному дизайну, исключительной портативности и безупречной надежности. Его цельнометаллическая конструкция, четкие линии, красивая отделка и продуманные детали создают утонченный образ, который выглядит безупречно с любого ракурса. Компактный ноутбук ExpertBook A7 толщиной 1 см весит от 1,2 кг, поэтому его легко переносить с одного рабочего места на другое.

Высокая производительность, передовые средства защиты и исключительная прочность помогают продуктивно работать где угодно.

ExpertBook A7 создан для профессионалов, которые всегда в движении, и сочетает в себе стильный дизайн и портативность без ущерба для производительности. Каждый элемент этого ноутбука тщательно продуман для максимальной легкости и надежности: от изящного алюминиевого корпуса и великолепного OLED-дисплея с разрешением 3K до удобного тактильного тачпада, высокой производительности и многоуровневой защиты.

Эстетика в каждой линии

ASUS ExpertBook A7 заключен в минималистичный цельнометаллический корпус с четкими линиями, сбалансированными пропорциями и тщательно продуманными деталями. Он органично вписывается в современную рабочую обстановку. Ноутбук доступен в двух премиальных вариантах отделки — серебристом (Lunar Silver) и черном (Eclipse Black).

Металлический корпус из алюминиевого сплава 6000-й серии, выточенный методом высокоточной фрезеровки на станках с ЧПУ, имеет безупречно гладкую поверхность с зазорами всего 0,05 мм. Такая конструкция с минимальным количеством видимых стыков и потенциально уязвимых мест позволила сделать профиль тоньше и элегантнее, сохранив при этом необходимую прочность для повседневного использования.

Дизайн этого ноутбука, сочетающий простоту и утонченность, уместен и в офисе, и в путешествии, и где бы то ни было еще.

Исключительная портативность

ASUS ExpertBook A7 толщиной всего 1 см и весом от 1,2 кг создан для того, чтобы сопровождать пользователя в течение всего дня. Его исключительно тонкий корпус без труда помещается в сумку, а сам ноутбук удобно брать с собой на встречи, в коворкинг или в дорогу.

Его аккумулятор обеспечивает до 26 часов автономной работы. Технология быстрой зарядки позволяет восполнить до 50% емкости всего за 30 минут, что особенно ценно, когда время между встречами ограничено.

Компактный корпус дополнен продуманными деталями для комфортной работы день за днем. Два полнофункциональных порта USB 3.2 Gen 2 Type-C поддерживают передачу данных, зарядку и вывод изображения, а разъемы USB Type-A и HDMI обеспечивают удобное подключение дисплеев, аксессуаров и другой периферии.

Тактильный тачпад со стеклянной поверхностью обеспечивает быструю прокрутку и в три раза более высокую точность управления по сравнению со стандартными тачпадами, а также четкий отклик на каждое действие. Тщательно спроектированный шарнир позволяет плавно открывать ExpertBook A7 одной рукой и минимизирует дрожание экрана для комфортного просмотра.

От ультратонкого корпуса и долгого времени автономной работы до мельчайших деталей — каждый аспект ExpertBook A7 продуман для максимальной портативности и удобства.

Каждый пиксель идеален

ASUS ExpertBook A7 оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3K. Насыщенные цвета, глубокий контраст и высокая детализация помогают комфортнее воспринимать презентации, документы, изображения и мультимедийный контент.

Стеклянная поверхность с устойчивым к отпечаткам пальцев антибликовым покрытием для уменьшения отражений обеспечивает комфортный просмотр в различных условиях освещения — от ярко освещенных офисов до коворкингов. Частота обновления 120 Гц (переменная частота обновления 48–120 Гц) делает изображение на экране плавным и отзывчивым, а относительная площадь экрана 90% позволяет полностью сосредоточиться на происходящем.

OLED-панель высокого разрешения и дизайн с тонкими рамками гармонично дополняют изысканный внешний вид ExpertBook A7, а премиальная эстетика корпуса находит свое продолжение в каждом пикселе на экране.

Высокая производительность

В тонком корпусе ASUS ExpertBook A7 скрывается высокая производительность для эффективной работы в течение всего дня. За быстродействие в этом ноутбуке отвечают процессор Intel Core 7 (в максимальной комплектации), до 16 Гб оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель PCIe объемом до 512 Гб. Такая конфигурация гарантирует, что работа с презентациями, общение в сети, веб-серфинг, создание контента и другие действия в режиме многозадачности будут выполняться плавно и без задержек.

Система охлаждения ASUS ExpertCool помогает поддерживать стабильную производительность ноутбука, несмотря на тонкий корпус. Контроллер WiFi 6E обеспечивает быстрое и надежное беспроводное соединение, чтобы всегда и везде оставаться на связи и синхронизировать данные.

Для повышения продуктивности в ноутбуке предусмотрен пакет утилит ASUS MyExpert, который объединяет полезные ИИ-функции в едином интерфейсе. Среди его возможностей — поиск по документам и изображениям, создание кратких сводок, перевод, помощь в написании текстов, расшифровка совещаний, составление протоколов встреч и автоматическое формирование списков задач. Все это помогает быстрее находить нужную информацию и эффективнее переходить от обсуждений к конкретным действиям.

ExpertBook A7 обеспечивает универсальность и скорость, которые необходимы в современной работе. При этом он остается элегантным и исключительно портативным устройством, созданным для поддержания высокого темпа работы в течение всего дня.

Надежный во всем

Защитные технологии ASUS ExpertGuardian, реализованные в ноутбуке ASUS ExpertBook A7 — это сочетание многоуровневой безопасности, прочной конструкции и долгосрочной поддержки, которое помогает защитить личные и корпоративные данные, где бы ни проходил рабочий день.

В ноутбуке реализована коммерческая защита BIOS, соответствующая требованиям стандарта NIST SP 800-193, а также платформа Windows 11 Secured-core PC. Вместе они усиливают защиту на всех уровнях — от прошивки до операционной системы. Кроме того, ASUS предоставляет пять лет обновлений безопасности для BIOS и драйверов, чтобы поддерживать надежную защиту на протяжении всего жизненного цикла устройства.

Безопасный и удобный вход обеспечивает сканер отпечатка пальца с аутентификацией FIDO2. Выделенный модуль TPM 2.0 надежно хранит конфиденциальные аутентификационные данные, такие как пароли и ключи шифрования. Встроенный слот Kensington Nano помогает защитить ноутбук от кражи, когда он используется в общественных пространствах.

Надежность устройства подкреплена исключительной прочностью его конструкции. ExpertBook A7 соответствует требованиям военно-промышленного стандарта армии США MIL-STD-810H и проходит жесткие внутренние испытания ASUS на долговечность, чтобы гарантированно выдерживать нагрузки ежедневной эксплуатации. Его цельнометаллический корпус, выточенный из высокопрочного алюминиевого сплава 6000-й серии, отличается превосходной жесткостью, надежным шарниром и устойчивостью к изгибам и деформации, что гарантирует долгий срок службы.

Выверенная эстетика в каждой линии, ультратонкий корпус, малый вес и надежная защита на всех уровнях — ExpertBook A7 объединяет в себе все качества, которые важны для современного специалиста, устанавливая новый стандарт для портативных ноутбуков.

Также доступна версия ExpertBook A7 с процессором AMD — это Copilot+ ПК, который оснащается процессором AMD Ryzen AI 7 (в максимальной комплектации) с нейронным процессором (производительность ИИ до 50 TOPS)3, до 16 Гб оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем PCIe объемом до 512 Гб.