Банки передадут государству данные о счетах и депозитах казахстанцев

В Минтруда рассчитывают, что благодаря этому государство сможет своевременно реагировать и пересматривать пособия.

Состоятельность семей для назначения государственных пособий в Казахстане будут проверять ежемесячно по 50 признакам, а банкам разрешат собирать информацию о счетах и депозитах. Об этом на заседании Курултая рассказал министр труда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев, передает Курсив.

Ертаев напомнил, что с 1 января 2027 года в стране внедряют принцип нуждаемости при назначении пособий. Семьям с высоким и состоятельным уровнем доходов (категории «А» и «В») будут отказывать в выдаче пособий. Категории состоятельности будут определяться по целому ряду признаков: заработная плата, наличие движимого и недвижимого имущества, закредитованность, занятость, образование и так далее.

«Тут важно понимать, что цифровая карта семьи собирает сведения из государственных баз данных и оценивает семьи по 8 основным направлениям. На основании этой общей картины материального и социального положения система определяет категорию для домохозяйства», — отметил он.

Дополнительно 1 января 2027 года банки второго уровня при согласии получателя выплаты и членов его семьи будут представлять данные по их банковским счетам и депозитам. Это позволит системе учитывать не только официальные доходы, но и реальные расходы граждан.

Кроме того, интеграция с 30 базами данных о казахстанцах будет обновляться на ежедневной основе, тогда как категория будет определяться каждый месяц.

«К примеру, если семья в октябре была в категории В, и в силу каких-то определенных рисков в декабре она перешла в категорию С, то проактивно данное домохозяйство сразу обозначается мерой господдержки», — добавил министр.

В Минтруда рассчитывают, что благодаря этому государство сможет своевременно реагировать и пересматривать пособия.

Напомним, с 1 января 2027 года в Казахстане изменится порядок выплаты 10 пособий. Правительство утвердило новые критерии нуждаемости, согласно которым финансовую поддержку от государства больше не смогут получать состоятельные семьи. В перечень вошли ключевые соцвыплаты, среди которых единовременная выплата в связи с рождением ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а также выплата многодетным семьям.

Уровень социального благополучия семьи в Казахстане оценивается в баллах. Учитываются доходы, жилье, автомобили, занятость, кредиты, социальные риски и другие показатели.