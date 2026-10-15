Аккаунты продавцов на маркетплейсах не будут блокировать по решению налоговой

В Налоговый кодекс не будут включать норму о блокировке аккаунтов продавцов на маркетплейсах — ее хотели принять из-за торговли товарами без подтверждающих документов.

В Комитете государственных доходов сообщили, что отказались от идеи включить в проект закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс» норму, позволяющую блокировать аккаунты продавцов на интернет-площадках. Норма обсуждалась с бизнесом, в том числе с НПП «Атамекен» и другими отраслевыми ассоциациями, передает Курсив.

Блокировка предусматривалась за неисполнение уведомления об устранении нарушений налогового законодательства или камерального контроля.

При этом в обосновании поправок указывалось, что по результатам анализа через маркетплейсы было реализовано товаров на сумму более 2 трлн тенге. Из них товары на сумму более 200 млрд тенге продавались без документов, подтверждающих их происхождение.

Ранее сообщалось, что казахстанские налоговики смогут напрямую блокировать аккаунты продавцов на маркетплейсах и интернет-площадках за неисполнение уведомлений. Предполагалось, что налоговый орган будет направлять решения владельцу маркетплейса в течение трех рабочих дней, после чего у площадки был бы аналогичный срок, чтобы закрыть продавцу доступ к торгам.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.