При комитете Курултая по цифровизации создали экспертные советы

Инициатива направлена на повышение открытости работы комитета, учет мнений общественности и экспертного сообщества, а также улучшение качества законопроектов.

При Комитете Курултая по цифровизации, инновациям и науке созданы экспертные советы по восьми направлениям.

«Для совершенствования работы комитета и качественной подготовки новых законопроектов мы создали экспертные советы по восьми направлениям. Входящие в их состав специалисты будут оказывать депутатам всестороннюю поддержку и предоставлять профессиональные рекомендации при разработке важных законопроектов», — отметил председатель комитета Дархан Ахмедиев.

Новые экспертные советы будут работать по восьми направлениям. Координацию работы по цифровизации, искусственному интеллекту и кибербезопасности осуществляет Екатерина Смышляева, по инновациям и инновационной деятельности — Дидарбек Дильдабек. За направление науки и научно-технологического развития отвечает Владимир Киян, высшего образования — Айжан Темербаева, языковой политики — Максут Насибулов. Направление креативной экономики курирует Гулисхан Нахбаева, развитие IT-рынка — Айсулу Сулейменова, цифровую инфраструктуру и связь — Тилектес Адамбеков.

В состав экспертных советов вошли представители различных отраслей, обладающие необходимыми знаниями и опытом в соответствующих сферах. Среди них ученые и независимые эксперты, представители научного и профессионального сообществ, организаций науки и высшего образования, неправительственных организаций, отраслевых объединений и ассоциаций, предприниматели и практикующие специалисты.

Кроме того, для использования интеллектуального потенциала молодежи и учета новых взглядов к работе советов планируется привлекать студентов, магистрантов и докторантов организаций высшего и послевузовского образования.