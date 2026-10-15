В Казахстане внедрят новые стандарты в сферах искусственного интеллекта и экологии

Всего разработают национальные стандарты по шести направлениям.

О том, какие сферы охватят изменения, рассказал заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Канат Кабылбеков. Спикер на примере отметил, что в сфере общественной безопасности принят стандарт, устанавливающий единые требования к системам видеонаблюдения, включая их проектирование, размещение и эксплуатацию в зданиях и сооружениях. В области холодовой цепи принят стандарт, устанавливающий требования к услугам по доставке охлажденных и замороженных грузов с контролем температуры. Стандарт направлен на обеспечение сохранности продукции при перевозке и соблюдение необходимого температурного режима.

«В сфере зарядной инфраструктуры утверждены стандарты на электрозарядные станции, предусматривающие требования к их поверке и метрологическому обеспечению. Это необходимо для достоверного учета отпущенной электроэнергии и повышения надежности измерений. В области экологии принят стандарт, связанный с количественной оценкой углеродного следа продукции и экологическим декларированием. Его применение способствует повышению экологической прозрачности производства. Для автомобильного транспорта разработан стандарт, устанавливающий нормы и методы определения выбросов загрязняющих веществ. Он направлен на совершенствование оценки экологических характеристик транспортных средств», — отметил Канат Кабылбеков.

Также, по его словам, в сфере электронного здравоохранения принят стандарт, предусматривающий требования к электронным медицинским картам и электронным медицинским записям. Его применение способствует цифровизации здравоохранения, повышению доступности медицинской информации и совершенствованию взаимодействия между медицинскими организациями.

Сегодня стандартизация перестает быть только системой требований к готовой продукции. Она становится инструментом технологического развития, поддержки производства, инвестиций и новых рынков. Страна переходит к стандарту, который заранее создает условия для развития технологий.

Первое — поддержка отечественного производства. За 2023–2025 годы утверждено 97 национальных стандартов в поддержку отечественных товаропроизводителей. В плане стандартизации на 2026 год из 57 тем 22 напрямую ориентированы на потребности отечественных предприятий. Работа по анализу и разработке стандартов ведется совместно с бизнесом и отраслевыми объединениями — от нефтегазовой и строительной продукции до пищевой промышленности и новых технологий.

Второе — искусственный интеллект и кибербезопасность. В 2025 году впервые утверждены 7 национальных стандартов в сфере искусственного интеллекта — от архитектуры и данных до управления рисками и конфиденциальности. Одновременно обновляется база по криптографии и оценке безопасности информационных технологий.

Третье — связь науки, стандартов и производства. В 2026 году впервые принят национальный стандарт в сфере научной деятельности — «Научные исследования и постановка на производство», предусматривающий уровни технологической готовности TRL, цифровизацию исследований и принципы FAIR для научных данных.

Следующее направление — профессионализация стандартизации. Предлагается законодательно сформировать институт эксперта по стандартизации с едиными требованиями к квалификации, обучению и ведением национального реестра.

Эффективная работа технических комитетов позволяет государству, бизнесу и экспертному сообществу совместно формировать отраслевые требования и представлять интересы Казахстана в международной стандартизации.