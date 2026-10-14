Правовая защита СМИ и цифровая безопасность становятся ключевыми направлениями реформ Казахстана

Медиазаконодательство страны адаптируется к международным стандартам и вызовам цифровой эпохи.

В Казахстане совершенствуется законодательство в сфере массмедиа, укрепляются правовые гарантии профессиональной деятельности журналистов и развиваются механизмы взаимодействия с крупнейшими цифровыми платформами. О законодательных изменениях, защите свободы слова и обеспечении безопасности информационного пространства рассказал директор Центра институционального анализа и реформ НАО «Казахстанский институт общественного развития» Риззат Тасым, передает Liter.kz.

По словам эксперта, Казахстан укрепляет правовые основы деятельности СМИ с учетом международных стандартов и современных цифровых реалий.

Важным этапом развития отрасли стало принятие Закона «О масс-медиа», закрепившего особый статус журналиста и дополнительные гарантии его профессиональной деятельности. В их числе — право на получение и распространение информации, доступ к документам и защита конфиденциальности источников.

Одновременно сокращены сроки рассмотрения запросов СМИ государственными органами с семи до пяти рабочих дней. Для предъявления требований к опубликованным материалам установлен годичный срок исковой давности, что способствует повышению правовой определенности в работе редакций.

Особое внимание уделено безопасности журналистов. Законодательством предусмотрены меры защиты при выполнении профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска, включая обеспечение специальным снаряжением. За незаконное воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов установлена уголовная ответственность.

Отдельно Риззат Тасым остановился на правовом регулировании цифрового пространства. Принятый Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» определил механизмы взаимодействия государства с интернет-площадками и дополнительные инструменты защиты пользователей от противоправного контента.

Крупнейшие технологические компании, включая Meta, ByteDance (TikTok), VK и Telegram, назначили своих законных представителей в Казахстане. Это позволило наладить прямое взаимодействие по вопросам соблюдения законодательства и безопасности пользователей.

В числе актуальных направлений эксперт выделил защиту несовершеннолетних в интернете. В Курултае рассматриваются законодательные инициативы, предусматривающие внедрение механизмов проверки возраста пользователей онлайн-сервисов.

Как подчеркнул Риззат Тасым, проводимые преобразования направлены на укрепление правовых гарантий свободы слова, создание благоприятных условий для профессиональной деятельности журналистов и повышение безопасности граждан в цифровой среде.