Завершить оцифровку общежитий до конца учебного года обещают в правительстве РК

Будут сформированы единые архитектурные, технологические, функциональные и иные требования к цифровизации процессов управления общежитиями.

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о проводимой правительством работе по оцифровке студенческих общежитий. По его словам, до конца 2026 года будут сформированы единые архитектурные, технологические, функциональные и иные требования к цифровизации процессов управления общежитиями. Они будут применяться во всех организациях высшего и (или) послевузовского образования, передает Zakon.kz.

«На сегодняшний день ряд ОВПО, в том числе Карагандинский индустриальный университет, Карагандинский технический университет имени А. Сагинова, Рудненский индустриальный университет, Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева, Satbayev University, Торайгыров университет и другие используют цифровые решения при распределении мест в общежитиях и предоставлении других услуг, включая выбор комнат, учет проживающих, заключение договоров и т. д. Планируется, что до конца 2026-2027 учебного года цифровизация общежитий и всех внутренних процессов будет полностью завершена на уровне ОВПО», — говорится в ответе премьера.

Он также напомнил, что с 2027-2028 учебного года предусмотрено поэтапное обеспечение централизованного учета и консолидации данных о распределении мест и заселении в общежития на базе Единой платформы высшего образования, а также централизованного приема заявлений через портал электронного правительства.