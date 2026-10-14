Может ли сбой 1С затронуть налоговую отчетность казахстанцев – ответ Минфина

Министр финансов Казахстана Мади Такиев прокомментировал опасения о возможных сбоях в работе 1С и рассказал, где хранится налоговая отчетность казахстанцев.

В связи недавним сбоем в работе сервисов «Яндекса» журналисты уточнили, существует ли аналогичный риск для 1С-Бухгалтерии, которой пользуются казахстанские предприниматели, а также проверял ли Минфин устойчивость и безопасность этой системы, передает Zakon.kz.

«Вся налоговая отчетность все равно находится в наших базах, в наших серверах. У нас есть резервные сервера, есть наши сервера Минцифры. Ну все, что касается нашей отчетности, всех наших услуг и систем, включая все, знаете, мы помним. Сделали и аудит в прошлом году, и все вовремя привели в соответствие, все пришли в порядок, особенно что касается смарт-офисов. Это большой наш труд — около 80 государственных органов, у них отдельный регламент. У нас есть требования безопасности», — ответил Мади Такиев.

По его словам, 1С не используется при построении информационных систем в министерстве.

Ранее в Министерстве ИИ сообщили, что серверы хранения персональных данных казахстанских пользователей «Яндекса» работают штатно.

До этого пресс-служба Яндекс Go заявила о том, что сервисы компании работают с перебоями или могут быть временно недоступны. В связи с этим компания извинилась перед пользователями, водителями и курьерами за неудобства.

В компании пояснили, что сбои в работе сервисов «Яндекса» произошли из-за повреждения дата-центров. Также из заявления компании следовало, что «инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступны в полном объеме во всех регионах».

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.