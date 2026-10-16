HPE Alletra Storage MP X10000 в Казахстане: новый стандарт хранилищ для неструктурированных данных и задач ИИ

Появление HPE Alletra Storage MP X10000 в портфеле решений HPE у Techpro DC открывает новые возможности для казахстанского бизнеса, стремящегося трансформировать свои данные в реальные конкурентные преимущества.

Казахстанский ИТ-рынок переживает масштабный этап цифровой трансформации. Экспоненциальный рост объемов неструктурированных данных, внедрение моделей искусственного интеллекта, расширение систем видеонаблюдения и аналитики Big Data выдвигают новые требования к инфраструктуре хранения данных. Классические системы все чаще сталкиваются с ограничениями по масштабируемости, производительности и гибкости.

В ответ на эти вызовы компания Hewlett Packard Enterprise представила инновационное решение — HPE Alletra Storage MP X10000, объектное хранилище нового поколения, созданное специально для эффективной работы с неструктурированными данными и нагрузки уровня AI/ML.

Архитектурный прорыв: почему HPE Alletra Storage MP X10000?

HPE Alletra Storage MP X10000 построена на универсальной дезагрегированной платформе HPE Alletra Storage MP. Архитектура позволяет отдельно и независимо масштабировать вычислительную мощность (контроллеры) и емкость (накопители). Это дает заказчикам небывалую гибкость: инфраструктура растет строго под текущие потребности бизнеса без переплат за неиспользуемые ресурсы.

Ключевые преимущества X10000:

— Высокая производительность для задач AI и Big Data. Благодаря интеграции современной All-NVMe архитектуры и поддержке высокоскоростного протокола S3, решение обеспечивает сверхнизкую задержку и высочайшую пропускную способность, необходимые для обучения ИИ-моделей и обработки больших массивов данных.

— Беспрецедентная масштабируемость. Система плавно расширяется от единиц петабайт до эксабайтного масштаба с сохранением единой точки управления.

— Облачный опыт управления. Интеграция с платформой HPE GreenLake позволяет управлять хранилищем через единую консоль из любой точки мира, автоматизируя рутинные операции с помощью встроенных алгоритмов ИИ.

— Надежность и киберзащита. Архитектура обеспечивают высокую устойчивость к сбоям и защиту от угроз ransomware благодаря технологии неизменяемых снимков (Immutable Snapshots) и встроенной безопасности на уровне железа.

Опыт Techpro DC: готовность к масштабным внедрениям

Дистрибьютор Techpro DC ведет активную работу по развитию и популяризации решений HPE на территории Республики Казахстан. Команда Techpro DC уже провела глубокий анализ потребностей отечественного рынка, сформировала квалифицированную экспертизу и подготовила технологический базис для реализации проектов любой сложности.

На сегодняшний день команда Techpro DC уже сформировала пакет перспективных проектов, в рамках которых планируется внедрение HPE Alletra Storage MP X10000 в инфраструктуру ведущих казахстанских компаний и государственных организаций. Данное решение идеально подходит для таких задач, как создание централизованных озер данных (Data Lakes), долгосрочное хранение критически важных резервных копий, обработка медиаконтента и обеспечение работы корпоративных ИИ-систем.