Систему для мониторинга онлайн-платформ и СМИ разрабатывают в Казахстане

Сведения о системе «Super Vision» приведены в ответе на запрос о противоправном контенте в прямых эфирах.

В Казахстане разрабатывают систему «Super Vision» для автоматизации сбора и анализа информации из открытых источников онлайн-платформ и СМИ. По данным МВД, проект реализуется по поручению аппарата правительства и находится на стадии разработки. Сроки запуска, бюджет и разработчик в письме не указаны, передает Exclusive.kz.

Сведения о системе приведены в ответе на запрос о противоправном контенте в прямых эфирах. Депутаты предлагали законодательно определить понятие «треш-стриминг» и ужесточить ответственность за насилие, опасные пранки и оскорбления в эфире. В МВД сочли это нецелесообразным: термин носит оценочный характер, а ответственность за конкретные нарушения уже предусмотрена законом.

В письме также приведена статистика. За девять месяцев 2026 года по ст. 174 УК (розжиг розни) возбуждено 72 дела, по ст. 274 УК (заведомо ложная информация) 64 дела. По ст. 456-2 КоАП к ответственности привлечены 124 человека. Кроме того, департамент информационной политики проверил 184 аккаунта в TikTok, Threads, Instagram, Telegram и Facebook: к административной ответственности привлечены 86 пользователей (56 оштрафованы, 29 арестованы, один направлен на общественные работы).

Тему регулирования контента в прямых эфирах МВД в целом отнесло к компетенции министерства культуры и информации, куда и направило информацию.