Смартфон из-за границы: как пройти верификацию IMEI в Казахстане

Физическое лицо может верифицировать не более двух устройств, ввезенных для личного пользования, в течение календарного года.

Физические лица, которые сами ввезли смартфон или планшет в Казахстан, подают заявку на верификацию IMEI через приложение eGov Mobile или государственный портал верификации абонентских устройств. Обязательный этап — биометрическая идентификация через Digital ID. Порядок описан в руководстве пользователя для физических лиц. Портал работает на базе информационной системы «Распределенный защищенный реестр устройств» АО «Национальные информационные технологии», передает Uchet.kz.

Как подать заявку на верификацию IMEI через eGov Mobile

В приложении нужно авторизоваться, в разделе «Популярные услуги» выбрать «Заявка на верификацию IMEI» и разрешить доступ к защищенным ресурсам. Номер телефона пользователя должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан.

Как подать заявку на портале верификации с компьютера

Для входа потребуются ЭЦП, компьютер или ноутбук с веб-камерой и программа NCALayer. При первой регистрации пользователь дает согласие на обработку персональных данных через SMS на номер 1414 и проходит биометрическую идентификацию. Перед отправкой заявки биометрию проходят повторно, затем заявку подписывают ЭЦП.

Какие документы подтверждают ввоз смартфона в Казахстан

В заявке указывают способ ввоза, дату ввоза и страну экспорта. Если по пути была пересадка, страной экспорта считается последняя страна перед въездом в Казахстан. У граждан РК факт пересечения границы система проверяет автоматически по указанным датам. Иностранцы прикладывают справку о пересечении границы из приложения QazETA в формате PDF. Ввоз также подтверждает номер пассажирской таможенной декларации.

Для посылок из стран ЕАЭС, доставленных через Ozon, Wildberries и QazPost, указывают трек-номер, для CDEK, DHL и других служб прикладывают накладную. Для посылок из стран за пределами ЕАЭС нужен номер пассажирской таможенной декларации или декларации для экспресс-грузов, для отправлений QazPost достаточно трек-номера.

Затем вносят бренд, модель и все IMEI устройства, включая eSIM. Количество кодов должно совпадать с указанным на коробке, проверить его можно комбинацией *#06#.

Сколько устройств физлицо может верифицировать за год

Физическое лицо может верифицировать не более двух устройств, ввезенных для личного пользования, в течение календарного года. Лимит установлен поправками в Закон «О связи». В одной заявке указывают одно устройство. Дата ввоза не может быть раньше 25 июня 2025 года. Верифицировать устройство может только тот, кто сам его ввез.

Ошибку в IMEI после успешной верификации исправляют один раз: сначала обращаются в службу поддержки по номеру 1414, затем подают заявку «Корректировка сведений».