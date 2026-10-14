Оборот электронных денег в Казахстане приблизился к триллиону тенге за полгода

Объем операций с электронными деньгами за два года вырос почти вдвое.

Объем операций с электронными деньгами в Казахстане продолжает расти. По итогам января–июня текущего года показатель достиг 959,5 млрд тг, увеличившись на 46,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, когда он составлял 655,4 млрд тг. Двумя годами ранее, в первом полугодии 2024-го, объем операций составлял 501,6 млрд тг. Таким образом, за два года показатель вырос на 91,3%, приблизившись к отметке в 1 трлн тг., передает Finprom.kz.

Электронные деньги представляют собой отдельный платежный инструмент, позволяющий совершать переводы и оплачивать товары и услуги через специальные платежные системы. Электронные деньги выпускаются эмитентами взамен полученных денежных средств и учитываются в электронных кошельках, а не на обычных банковских счетах. В Казахстане действуют как специализированные системы — например Wooppay, QPlus и Avtobys Pay, — так и системы банков, в том числе Kaspi Bank и Halyk Bank. При этом обычные карточные платежи и переводы между банковскими счетами не относятся к операциям с электронными деньгами.

Электронные деньги не следует путать с цифровым тенге или криптовалютами. Цифровой тенге выпускается Национальным банком РК и представляет собой цифровую форму национальной валюты, тогда как электронные деньги являются обязательствами их эмитентов и используются в рамках специальных платежных систем. Криптовалюты, в свою очередь, представляют собой отдельный вид цифровых активов, стоимость которых может существенно меняться.

Рост оборота электронных денег сопровождается сокращением количества операций. За январь–июнь 2026-го в Казахстане было совершено 106,9 млн операций с электронными деньгами — на 16% меньше, чем годом ранее (127,3 млн). В первом полугодии 2024-го показатель составлял 105,5 млн операций. Таким образом, за два года количество операций с электронными деньгами практически не изменилось, тогда как их общий объем заметно увеличился. Средняя сумма одной операции в январе–июне 2026-го достигла 9 тыс. тг, увеличившись на 74,3% за год. Для сравнения: в аналогичном периоде 2025-го показатель составлял 5,1 тыс. тг, в 2024 году — 4,8 тыс. тг.

Основная часть оборота электронных денег приходится на расчеты физических лиц с бизнесом. За первое полугодие 2026-го объем операций в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составил 805,2 млрд тг, увеличившись на 58,2% за год. В январе–июне 2025-го показатель составлял 509,1 млрд тг, в аналогичном периоде 2024 года — 391,4 млрд тг. За два года объем таких операций вырос более чем в 2 раза. Их доля в совокупном обороте достигла 83,9% (годом ранее — 77,7%).

Объем операций в пользу физических лиц увеличивался значительно медленнее. За январь–июнь 2026-го показатель составил 154,3 млрд тг — на 5,5% больше, чем годом ранее (146,3 млрд тг). В первом полугодии 2024-го объем таких операций составлял 110,2 млрд тг. За два года рост достиг 40%. При этом доля операций в пользу физических лиц сократилась с 22,3% в январе–июне 2025-го до 16,1% в аналогичном периоде текущего года.

Объем выпуска электронных денег в Казахстане также заметно увеличился. За первое полугодие 2026-го эмитенты выпустили электронных денег на 643,9 млрд тг — на 49,1% больше, чем годом ранее (432 млрд тг). В январе–июне 2024-го показатель составлял 467 млрд тг. Таким образом, после сокращения в 2025 году объем выпуска восстановился и превысил уровень двухлетней давности на 37,9%. По данным Национального банка РК, на 1 июля 2026 года выпуск электронных денег осуществляли 8 БВУ и АО «Казпочта». В стране функционировали 38 систем электронных денег, операторами 34 из них являлись платежные организации.

При этом количество открытых электронных кошельков на 1 июля 2026-го составило 38,3 млн, сократившись на 5,9% за год. На аналогичную дату 2025-го их насчитывалось 40,7 млн, а в 2024 году — 38 млн. Важно учитывать, что количество кошельков не равно численности пользователей: один человек может иметь несколько электронных кошельков в разных системах. Объем электронных денег в обращении на начало июля 2026-го составил 24,3 млрд тг, сократившись на 10,4% за год. По сравнению с июлем 2024-го, когда показатель составлял 17,5 млрд тг, наблюдался рост на 38,3%.

Несмотря на значительные объемы выпуска электронных денег их остаток в обращении остается относительно небольшим. Это связано с особенностями учета: выпуск отражает сумму электронных денег, выпущенных за определенный период, тогда как показатель находящихся в обращении — остаток непогашенных электронных денег на конкретную дату. Электронные деньги могут использоваться для расчетов и впоследствии погашаться с перечислением обычных денежных средств получателям.

Дальнейшее развитие рынка электронных денег будет зависеть не столько от увеличения количества открытых кошельков, сколько от расширения возможностей их использования. Важную роль здесь может сыграть интеграция электронных денег в повседневные платежные сервисы, позволяющая совершать расчеты без необходимости отдельно пользоваться специализированными электронными кошельками.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.