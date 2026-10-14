Бектенов поручил ускорить цифровизацию торговых рынков Казахстана

Информационная система должна помочь легализовать деятельность бизнеса и расширить налоговую базу.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить цифровизацию торговых рынков и создание соответствующей информационной системы, сообщили в правительстве. В Казахстане действует около 600 рынков, передает Курсив.

Задачу поставили Министерству торговли и интеграции совместно с Министерством искусственного интеллекта и палатой «Атамекен» на заседании правительства по итогам социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за девять месяцев 2026 года.

«Особого внимания требует вопрос цифровизации торговых рынков. Сегодня в стране действует около 600 рынков. Это ключевая инфраструктура для микро- и малого бизнеса. Цифровизация позволит видеть реальную деятельность торговых рынков с целью легализации предпринимательской деятельности и пополнения налоговой базы», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также в сфере торговли продолжается реализация региональных дорожных карт. Акиматам поручили обеспечить их качественное выполнение и достичь установленных показателей по увеличению товарооборота.

По данным правительства, за девять месяцев торговля в Казахстане выросла на 6,2%.