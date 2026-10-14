До 26 октября нужно проверить карточки товаров в НКТ

Если код ТН ВЭД в товарной карточке указан ошибочно, товар может быть ошибочно отнесен к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Пользователям Национального каталога товаров нужно до 26 октября 2026 года проверить коды ТН ВЭД в карточках своих товаров. По этим кодам в каталоге автоматически проставят признак обязательной маркировки. Список карточек, отобранных по кодам ТН ВЭД, опубликовали вместе с уведомлением. Его будут использовать для автоматического проставления признака, передает Uchet.kz.

«Если код ТН ВЭД в товарной карточке указан ошибочно, товар может быть ошибочно отнесен к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке, либо, наоборот, не включен в нее», — говорится в уведомлении.

Из-за неверного кода продавать товар будет сложнее. В частности, для него может потребоваться код DataMatrix.

Если в списке есть неточность, нужно направить заявку в техническую поддержку. В заявке указывают:

— наименование и идентификатор товарной карточки;

— текущий код ТН ВЭД;

— правильный код ТН ВЭД;

— обоснование изменений;

— подтверждающие документы, если они есть.

После 26 октября список обработают, и признак обязательной маркировки проставят автоматически. Изменения, которые направят позже, могут рассмотреть отдельно в установленном порядке.