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    До 26 октября нужно проверить карточки товаров в НКТ

    Если код ТН ВЭД в товарной карточке указан ошибочно, товар может быть ошибочно отнесен к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке.

    14 октября 2026 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Софт

    Пользователям Национального каталога товаров нужно до 26 октября 2026 года проверить коды ТН ВЭД в карточках своих товаров. По этим кодам в каталоге автоматически проставят признак обязательной маркировки. Список карточек, отобранных по кодам ТН ВЭД, опубликовали вместе с уведомлением. Его будут использовать для автоматического проставления признака, передает Uchet.kz.

    «Если код ТН ВЭД в товарной карточке указан ошибочно, товар может быть ошибочно отнесен к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке, либо, наоборот, не включен в нее», — говорится в уведомлении.

    Из-за неверного кода продавать товар будет сложнее. В частности, для него может потребоваться код DataMatrix.

    Если в списке есть неточность, нужно направить заявку в техническую поддержку. В заявке указывают:

    — наименование и идентификатор товарной карточки;
    — текущий код ТН ВЭД;
    — правильный код ТН ВЭД;
    — обоснование изменений;
    — подтверждающие документы, если они есть.

    После 26 октября список обработают, и признак обязательной маркировки проставят автоматически. Изменения, которые направят позже, могут рассмотреть отдельно в установленном порядке.

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