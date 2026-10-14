До 26 октября нужно проверить карточки товаров в НКТ
Если код ТН ВЭД в товарной карточке указан ошибочно, товар может быть ошибочно отнесен к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Пользователям Национального каталога товаров нужно до 26 октября 2026 года проверить коды ТН ВЭД в карточках своих товаров. По этим кодам в каталоге автоматически проставят признак обязательной маркировки. Список карточек, отобранных по кодам ТН ВЭД, опубликовали вместе с уведомлением. Его будут использовать для автоматического проставления признака, передает Uchet.kz.
«Если код ТН ВЭД в товарной карточке указан ошибочно, товар может быть ошибочно отнесен к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке, либо, наоборот, не включен в нее», — говорится в уведомлении.
Из-за неверного кода продавать товар будет сложнее. В частности, для него может потребоваться код DataMatrix.
Если в списке есть неточность, нужно направить заявку в техническую поддержку. В заявке указывают:
— наименование и идентификатор товарной карточки;
— текущий код ТН ВЭД;
— правильный код ТН ВЭД;
— обоснование изменений;
— подтверждающие документы, если они есть.
После 26 октября список обработают, и признак обязательной маркировки проставят автоматически. Изменения, которые направят позже, могут рассмотреть отдельно в установленном порядке.