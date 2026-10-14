DCC Kazakhstan: рынок, который ждет

При стагнирующем рынке коммерческих ЦОДов, суммарная мощность которых оценивается в 40 МВт, Казахстан анонсировал новые проекты на 1,5 ГВт. Отрасль ЦОДов республики на пороге прорыва?

5–8 октября в Астане прошла очередная неделя Data Center & Cloud Kazakhstan Week. В рамках крупнейшего в Казахстане профессионального мероприятия в области ЦОДов и облачных сервисов, собравшего около 300 делегатов, были проведены день практических семинаров, двухдневный обучающий тренинг «Построение и основы эксплуатации ЦОД» и уже девятый форум Data Center & Cloud Kazakhstan.

ИИ-амбиции

Руководство республики считает развитие искусственного интеллекта и необходимой для него цифровой инфраструктуры стратегическим направлением. «Сегодня ЦОД — это уже не вспомогательный объект для размещения серверов. От его надежности зависят государственные услуги, финансовые операции, промышленность, связь и развитие ИИ. Поэтому для государства важен не только объем новых мощностей, но и их реальная готовность к нагрузке: устойчивость электроснабжения, наличие нескольких независимых каналов связи, резервирование, кибербезопасность, сроки восстановления после отказа», — заявил Нагашыбай Ыбыраев, руководитель Управления развития новых технологий и инфраструктуры в области связи Комитета телекоммуникаций МИИЦР РК.



Нагашыбай Ыбыраев, МИИЦР РК; Екатерина Смышляева, Курултай Казахстана

Большое значение в Казахстане придают формированию законодательной базы, связанной с ИИ и ЦОДами. Как рассказала Екатерина Смышляева, заместитель председателя Комитета по цифровизации, инновациям и науке Курултая Казахстана, в 2025 г. был принят закон об искусственном интеллекте. «Я называю этот закон законом компромиссов. …У него нет задачи затормозить развитие технологии, он нацелен на то, чтобы создать понятные правила игры, которые позволят в эту технологию инвестировать, рассчитывая на постоянство регуляторного поля, определяющего позиции государства», — пояснила она.

Названный закон регулирует доступ к ЦОДам, предоставляющим вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Кроме того, как сообщила Е. Смышляева, в принятом в республике Цифровом кодексе отдельной статьей введено понятие центров обработки данных (безотносительно того, используются они для задач ИИ или нет), есть отсылочные нормы, связанные с правилами их функционирования, аккредитации и т. д.

На ближайшие годы в Казахстане анонсирована реализация нескольких крупных проектов ЦОДов общей мощностью около 1,5 ГВт (см. табл.). При этом большинство объектов ориентировано на задачи, связанные с искусственным интеллектом. Если хотя бы часть этих проектов будет успешно осуществлена, то это будет гигантский шаг вперед по сравнению с текущим состоянием отрасли ЦОДов.

Перекос в сторону корпоративных ЦОДов

По данным, которые привела Светлана Черненко, генеральный директор Ассоциации операторов ЦОД и облачных сервисов РК, сегодня в коммерческих ЦОДах Казахстана насчитывается всего около 4 тыс. стоек, а общая мощность этих объектов составляет примерно 40 МВт. При этом загрузка коммерческой инфраструктуры приближается к 87%, т. е. свободных ресурсов очень мало.



Светлана Черненко, Ассоциация операторов ЦОД и облачных сервисов РК

«Сейчас любой заказчик, если захочет разместить даже 500 кВт, не найдет места. Инфраструктуры нет, ее надо строить, — говорит Никита Красулин, генеральный директор провайдера PS Cloud Services. — Примеры, которые я знаю, в основном в финансовых секторах: люди ничего не нашли на рынке и построили сами».

На перекос в сторону корпоративных ЦОДов обращает внимание и С. Черненко. «По официальной статистике, в сетях мобильной передачи данных в 2025 г. объем трафика вырос на 23% по сравнению с 2024 г. Это говорит о том, что объемы данных неуклонно растут. Но они же где-то хранятся. Учитывая, что коммерческая инфраструктура у нас „застыла“, нетрудно сделать вывод о том, что данные по-прежнему „приземляются“ на предприятиях», — указала она.

Рост объемов данных обусловлен и общим развитием цифровизации в стране. «Платформа электронного правительства имеет широкий охват, более 92% государственных услуг доступны в режиме онлайн, — отметила Селест Лапорт Таламон, экономический аналитик ОЭСР. — Я сама из Франции. У нас цифровизация госуслуг идет очень медленно, и я восхищаюсь уровнем цифровизации в Казахстане».



Селест Лапорт Таламон, ОЭСР

С. Лапорт Таламон отметила и ряд препятствий на пути роста отрасли ЦОДов в Казахстане. Одно из них — недостаточный уровень развития телеком-инфраструктуры. В этой сфере доминирует одна компания — «Казахтелеком», занимающая более 60% рынка телекоммуникаций. «Будет ли „Казахтелеком“ играть такую же роль в развитии вычислительных мощностей для искусственного интеллекта? — вопрошает аналитик. — И в какой степени факторы, определяющие конкуренцию на рынке телекоммуникационных услуг, повлияют на доступ к вычислительным ресурсам для ИИ?»

Другое препятствие — общее для цодостроения в большинстве стран мира — трудности получения необходимой электрической мощности. «Важно обусловить развитие инфраструктуры ИИ использованием возобновляемой энергии, чтобы расширение ЦОДов ускорило энергетический переход, а не увеличило зависимость от угля, — подчеркивает С. Лапорт Таламон. — Насколько я знаю, новый центр обработки данных в Экибастузе будет работать на электроэнергии, вырабатываемый угольными электростанциями (речь идет о проекте „Долина ЦОДов“. — Прим. ред.), что вряд ли приблизит цель достижения углеродной нейтральности».

Когда воздуха не хватает

Технологический уровень существующей инфраструктуры тоже нельзя назвать современным. «Действующие в Казахстане дата-центры построены, условно говоря, по модели десятых годов, и потребление на стойку составляет там в среднем 6–10 кВт, — рассказывает Александр Перепелов, технический директор QazCloud. — Сегодня же один сервер с восьмью видеокартами Nvidia B-300 — это почти 15 кВт. То есть его физически невозможно поставить в стойку. Если покупать такой сервер с воздушным охлаждением, то уровень шума, который он создает, близок к болевому порогу человека. Работать более получаса рядом с ним запрещено, потому что можно получить повреждение слуха. Соответственно, надо переходить на жидкостное охлаждение. А этого в Казахстане пока нет в принципе. Я не видел ни одного дата-центра, который полноценно обеспечивал бы жидкостное охлаждение. А спрос уже есть».

Как отмечали многие эксперты, период неопределенности понятия «ЦОД для ИИ» заканчивается. С одной стороны, формируется рынок так называемых ИИ-фабрик — специализированных интегрированных инженерно-вычислительных комплексов для обучения моделей ИИ. В отличие от ЦОДов как универсальных инженерных комплексов, которые не зависят от конкретики разворачиваемых в них ИТ-систем, ИИ-фабрики создаются под конкретный тип ИТ-оборудования, как правило, высокопроизводительный GPU-кластер. Таким образом появляется новый класс ИТ-комплексов, которые по большому счету ЦОДами не являются.

Однако появление ИИ-фабрик ни в коей мере не устраняет потребность в классических ЦОДах, которые будут обслуживать подавляющую долю ИТ-нагрузок — как классических приложений, так и инференса и агентов, использующих ИИ-модели. Поэтому необходимо обратить внимание не только на гигантские проекты, ориентированные на ИИ, но и на обычные ЦОДы, которых в стране пока явный дефицит.