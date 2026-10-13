Искусственный интеллект оценил города Казахстана с точки зрения выживания

Нейросеть проанализировала несколько городов, выделив главные риски и преимуществе каждого.

В соцсетях вирусится диалог с искусственным интеллектом, которому задали вопрос: какой город Казахстана выбрать для жизни на ближайшие 50 лет с учетом глобального потепления, экологии и доступности? Ответы ИИ вызвали бурные обсуждения среди пользователей, передает Курсив

Плюсы и скрытые угрозы городов Казахстана

Нейросеть проанализировала несколько городов, выделив главные риски и преимуществе каждого:

— Риддер охарактеризован как «климатическое убежище, а не место для карьеры». Из плюсов — прохлада и обилие воды в условиях глобального потепления; из минусов — экология моногорода (Казцинк, ТЭЦ) и тупиковая инфраструктура.

— Есик оказался вариантом «дачника с пропиской» рядом с Алматы без смога, но с высоким риском селей (после таяния ледников) и сейсмики.

— Семей отметили, как недооцененную локацию с водой из Иртыша и мягкой зимой, но с риском забора воды Китаем и слабой медициной.

«Для тихой жизни с водой и без землетрясений Семей подойдет, но для карьеры Астана все равно прагматичнее», — считает ИИ.

ИИ заявил, что не рассматривал бы Балхаш в качестве основного места жительства на 50 лет. По его оценке, за привлекательными ценами и простором озера скрываются серьезные риски: выбросы медеплавильного комбината, угроза обмеления водоема, летняя жара до +40 °C, а также слабая медицина и дефицит рабочих мест. Алгоритм добавил, что этот вариант подходит максимум в качестве летней дачи.

— Кокшетау нейросеть назвала очень сильным кандидатом для спокойного проживания. В качестве преимуществ она выделила отсутствие сейсмических угроз и смога, близость к Боровому и хорошую воду. По мнению ИИ, потепление сыграет городу на руку, смягчив зимы, а близость к столице компенсирует локальные минусы. Единственной слабой стороной назван меньший объем рынка труда по сравнению с Астаной.

— Тараз искусственный интеллект охарактеризовал его как подходящий вариант для любителей тепла, отметил мягкий климат с практически полным отсутствием суровых морозов и длинный вегетационный период. При этом ИИ предупредил о нарастающей летней жаре, пыльных бурях и сохраняющейся сейсмоопасности.

— Алгоритм назвал Павлодар нормальным, но указал на необходимость серьезного компромисса с экологией. Город похвален за компактность, инфраструктуру и доступ к Иртышу, однако ИИ напомнил про рекордный уровень промышленных выбросов в регионе и регулярный смог.

Главный риск: опустение регионов и угроза границам

Наибольший резонанс вызвал ответ ИИ на вопрос о том, что произойдет, если вся страна съедется в столицу. Нейросеть прямо заявила, что стягивание всех ресурсов в центр разрушит экономику страны.

«Астана живет на налогах нефти, металла и зерна, которые добывают в „дискомфортных“ регионах. Нет людей на местах — нет добычи и налогов, а пустующие земли у границ экономически заполнят соседи. Без децентрализации столица с лавандовым рафом останется без кружки», — заключила нейросеть.

Население Казахстана

Отметим, что в Казахстане сложилась парадоксальная демографическая картина. С одной стороны, страна продолжает удерживать высокие показатели рождаемости. Только за первые девять месяцев было зарегистрировано более 227 тыс. новорожденных. С другой — общие темпы прироста населения с начала года составили скромные 0,58%, а сразу в 11 регионах зафиксирована реальная убыль.