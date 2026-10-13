Казахстанские студенты разработали ИИ-систему для выявления болезней растений

Проект демонстрирует возможности применения искусственного интеллекта и беспилотных технологий в агропромышленном комплексе.

Студенты Baitursynuly University Данил Руш и Жангир Сатмырза представили ИИ-разработку для мониторинга состояния сельскохозяйственных культур и выявления признаков заболеваний растений, сообщили в министерстве науки и высшего образования, Sputnik.

«Система предназначена для раннего обнаружения признаков заболеваний сельскохозяйственных культур и определения участков, требующих особого внимания», — говорится в сообщении.

Для анализа, отметили в министерстве, используют изображения растений, которые можно получить непосредственно в поле или с помощью беспилотников.

«Применение дронов позволяет обследовать большие площади сельскохозяйственных угодий и оперативно собирать необходимые данные», — уточняется в сообщении.

Полученные изображения анализирует модель искусственного интеллекта, которая выявляет характерные признаки заболеваний и помогает определить проблемные участки.

«На основе результатов анализа система также может предложить варианты лечения, подобрать необходимые препараты и помочь найти компании и поставщиков средств защиты растений», — говорится в сообщении.

Разработка объединяет несколько этапов работы: от дистанционного мониторинга посевов и выявления возможных заболеваний до получения рекомендаций по дальнейшим действиям.

«Это позволяет использовать результаты анализа при планировании обработки полей и принятии агротехнологических решений», — указывается в сообщении.

Проект, отметили в ведомстве, актуальны для регионов с развитым сельским хозяйством, где своевременное обследование обширных посевных площадей имеет большое значение.

«Сочетание беспилотных технологий и искусственного интеллекта открывает возможности для перехода к точному земледелию, при котором ресурсы направляются прежде всего на участки, где выявлены признаки проблем», — подчеркивается в сообщении.

В перспективе подобные решения могут способствовать сокращению потерь урожая, более рациональному использованию средств защиты растений и повышению эффективности сельскохозяйственного производства.