Министерство финансов внедряет цифровые инструменты для упрощения работы бизнеса, повышения прозрачности бюджета и предупреждения финансовых нарушений.

О результатах цифровизации рассказал вице-министр финансов Асет Турысов. Интегрированная система налогового администрирования заменила семь прежних систем и адаптирована к новому Налоговому кодексу. Внедрено предзаполнение деклараций и автоматизирован расчет оборота по НДС. С начала года принято 7,9 млн налоговых отчетов, реализовано 75 интеграций с госорганами и банками, передает Uchet.kz.

Smart Data Finance объединяет данные из 80 источников. По итогам камерального контроля начислено 322 млрд тенге налогов. ИИ помогает выявлять риски до проведения проверок. Их отображение в цифровых сервисах позволит предпринимателям заранее устранять нарушения.

Национальный каталог товаров содержит 33,5 млн товарных позиций. Созданная на его основе База данных цен используется в бюджетном планировании. По оценке на основе данных за 2024 год прогнозная экономия может составить 200 млрд тенге в год.

Система Keden обеспечивает электронное таможенное декларирование и подачу документов по принципу «одного окна». Единый личный кабинет предпринимателя объединяет доступ к сервисам Минфина, уведомления и техническую поддержку.

Для контроля целевого расходования средств внедряется цифровой теңге. В обращение выпущено порядка 339 млрд цифровых теңге, реализовано более 20 пилотных проектов.

Через портал Digital Qazyna между государственными организациями передано более 56 тыс. объектов стоимостью свыше 433 млрд тенге. Это позволяет обеспечивать потребности госорганов за счет имеющегося имущества.

Для предупреждения нарушений создается платформа Smart Audit Qazaqstan. До конца 2026 года планируется создать ее ядро и запустить систему управления рисками. В текущем году охват онлайн-мониторинга бюджетных выплат заработной платы увеличен на 140%.

«Это переход к управлению государственными финансами на основе данных, превентивному контролю, снижению административной нагрузки и повышению отдачи от каждого тенге бюджета», — подчеркнул Асет Турысов.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстан