От госуслуг до робототехники: как Казахстан развивает цифровую экономику

Цифровизация охватывает все больше сфер в Казахстане — от получения социальных выплат и обработки обращений граждан до производства роботов и создания вычислительных мощностей.

В июне текущего года указом президента РК № 1311 была утверждена Общенациональная стратегия Digital Qazaqstan до 2029 года. Она объединяет 20 направлений, связанных с услугами для населения, государственным управлением, экономикой и технологической инфраструктурой.

Развитие цифровой экономики, как отмечают в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития, выстраивается на пяти уровнях: энергетика и инфраструктура, чипы и вычисления, облачные платформы, данные и языковые модели, приложения и ИИ-агенты. Такая последовательность связывает инфраструктурные проекты с сервисами для граждан, государства и бизнеса.

Государственные услуги: меньше действий со стороны гражданина

Одно из направлений стратегии — переход к проактивным госуслугам. Сервисы объединяются вокруг жизненных событий, а сведения из государственных систем используются для предоставления адресной поддержки. В число уже запущенных решений входят «жизненный трек», «социальный кошелек», ИИ-анализ обращений в e-Otinish и eGov GPT.

Можно отметить такие показатели:

- «социальным кошельком» уже пользуется 3 млн человек;

- через eGov GPT доступна 51 услуга; до конца 2026 года их количество планируется довести до 150;

- продолжается перевод государственных систем на единую платформу QazTech, переведены 36 из 39 систем.

Простой пример: при рождении ребенка в рамках проактивного обслуживания «умные» государственные сервисы смогут автоматически оформлять необходимые документы, назначать положенные пособия и информировать родителей о доступных мерах поддержки, без необходимости самостоятельно искать услуги и подавать отдельные заявления. Такая же система будет разработана для множества самых разных жизненных ситуаций.

Меняется и формат очного обслуживания. В Астане, Шымкенте, Туркестанской и Улытауской областях запущены пять цифровых офисов для населения. Еще в десяти регионах их открытие предусмотрено до конца 2026 года. В шести регионах сроки реализации пока не определены.

Доля госуслуг с применением ИИ должна составить не менее 4% в 2026 году, 20% в 2027-м и 40% в 2028-м. К 2029 году предусмотрено сокращение времени получения услуг на 50%.

Параллельно развиваются решения для городской среды — цифровое управление водой, порталы городских услуг, инфраструктура дронов и другие системы. Охват городского населения решениями Smart City, согласно целевым показателям, должен составить не менее 25% в 2026 году, 50% в 2027-м и 70% в 2028-м.

Интернет и данные: на чем строится цифровизация

Расширение цифровых сервисов сопровождается развитием связи. По данным МИИЦР РК, сеть 5G представлена более чем в 20 городах Казахстана, установлены 4 049 базовых станций. В рамках подключения сел интернет проведен в 370 населенных пунктов, проложено 11,8 тыс. км линий. План на 2026 год предусматривает подключение 1 600 сел.

Продолжается строительство магистральной инфраструктуры. Протяженность Транскаспийской волоконно-оптической линии связи составляет 390 км; подготовка к ее запуску обозначена на октябрь 2026 года. На гипермагистрали «Запад — Восток» проложен 2 341 км из общей протяженности 4 511 км; ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2026 году. На 2027 год запланировано обеспечение интернетом 40 тыс. км областных и республиканских автодорог и строительство более чем 500 антенно-мачтовых сооружений.

Уровень обеспечения высокоскоростным доступом к интернету, согласно целевому показателю, должен достичь 97% в 2026 году, 99% в 2027-м и 99,9% в 2028-м.

Развитие связи дополняется созданием общей инфраструктуры данных. Предусмотрены не менее 10 отраслевых «озер данных» — хранилищ, объединяющих сведения для анализа и использования в цифровых сервисах. Уже действуют Smart Data Finance, Smart Data Health и Smart Data Transport. Запуск систем для энергетики, промышленности и сельского хозяйства намечен на второй квартал 2027 года.

Расширение обмена данными требует и их защиты. К системе контроля доступа к персональным данным подключена 481 информационная система. За январь–август 2026 года она обработала более 370 млн запросов; количество отзывов согласия составило 719 тыс. К центрам обеспечения кибербезопасности подключены 130 из 432 критически важных цифровых объектов.

ИИ в государственном аппарате: от обработки обращений до взаимодействия с бизнесом

В госуправлении ИИ используется для обработки обращений, перевода, подготовки протоколов и консультирования. Национальная платформа искусственного интеллекта насчитывает 25 тыс. пользователей. ИИ-помощник по обработке обращений охватил 3,2 млн обращений, интеллектуальные консультанты подготовили 2,5 млн проектов ответов.

С помощью автоматического протоколирования подготовлены 2 тыс. протоколов совещаний, безопасный ИИ-переводчик получил 400 тыс. запросов. Разработке с помощью ИИ — Vibe-coding — обучен 1 251 госслужащий.

Цифровые инструменты используются и во взаимодействии с предпринимателями. Налоговый ИИ-ассистент получил 34 тыс. запросов, число пользователей eGov Business достигло 35 тыс. Через eGov GPT зарегистрированы 63 тыс. обращений.

К 2029 году сроки межведомственного взаимодействия планируется сократить на 50%. Еще один ориентир — оптимизация операционной нагрузки госслужащих до 30% за счет применения ИИ.

Новая экономика: от IT-экспорта к вычислительным мощностям и производству

Развитие цифровой экономики связано и с ростом технологического бизнеса. По данным МИИЦР РК, IT-экспорт резидентов Astana Hub за 2025 год превысил 1,1 млрд долл. США. Astana Hub объединяет более 2,5 тыс. резидентов. Для финансирования технологических проектов создан венчурный фонд фондов Alem.ventures с объемом средств 115 млн долл. США. До 2029 года Казахстан планирует увеличить IT-экспорт до более чем 2 млрд долл. США и сформировать три компании-«единорога», каждая стоимостью не менее 1 млрд долл. США.

Развитие ИИ требует инфраструктуры для размещения серверов и выполнения вычислений. Для этого в Казахстане создается долина центров обработки данных. Заявленная мощность проекта должна составить не менее 1 ГВт.

«Казахтелеком» уже строит дата-центр, рассчитанный на 50 МВт мощности. Его ввод запланирован на июнь 2027 года. Проект Firebird AI предусматривает еще два этапа: 136 МВт в третьем квартале 2027-го и 109 МВт во втором квартале 2028 года. Вместе с дата-центром «Казахтелекома» их суммарная мощность составит 295 МВт. Для энергоснабжения проекта заключен договор с ГРЭС-1.

Параллельно развиваются производства роботов. В Алматы в рамках совместного проекта NERO и UBTECH строятся четыре производственных блока. Проект включает производство, исследования и разработку, а также передачу технологических компетенций. В Астане в августе 2026 года началось строительство комплекса QAZBOT Technologies и AgiBot, где планируется наладить полный цикл создания роботов. Среди направлений их применения — промышленность, логистика, городское хозяйство, медицина и обслуживание.

Подготовка кадров начинается со школы. По данным МИИЦР РК, в казахстанских школах работают 198 лабораторий робототехники: 108 — для учащихся 1–6-х классов, 54 — для школьников 7–9-х классов, 36 — для учеников 10-х и 11-х классов. Обучение предусматривает использование робототехнических наборов и методик на казахском и русском языках.

Еще одно производственное направление — беспилотные летательные аппараты. Мощности по выпуску агродронов в Туркестанской области рассчитаны на 500 единиц в год, в Жамбылской — от 500 до 1 тыс. единиц. В Павлодарской области мощность производства БПЛА составляет до 1 тыс. единиц в год.

Беспилотные технологии уже используются для доставки: в Алматы с начала 2026 года выполнено более 1 тыс. доставок продуктов и товаров дронами. Следующий этап — расширение сервиса. Одновременно в городе испытывают первый автономный автомобиль, а запуск коммерческих поездок намечен на 2027 год. В Астане и Алатау проводятся испытания пассажирских БПЛА, для их дальнейшего использования разрабатывается правовая база.

Казахстан также развивает космические системы связи и наблюдения за Землей. Действуют два спутника связи и три спутника дистанционного зондирования. По информации МИИЦР РК, доходы от системы спутниковой связи составили 72 млрд тг, а экономический эффект космического мониторинга за пять лет — 977 млрд тг.

Космические технологии становятся и экспортным направлением. РК реализует три проекта — в Монголии, Конго и Нигерии. Объем экспортных контрактов и услуг составляет 70 млн долл. США. Дальнейшее развитие предусматривает создание шести новых спутников дистанционного зондирования Земли и замену действующих спутников связи аппаратом KazSat-3R. К 2030 году количество спутников планируется довести до 14.

Отдельное направление — цифровые активы. В рамках проекта стратегического цифрового майнинга запущены мощности на 90 МВт. Программа «70/30» предусматривает распределение прироста мощности электростанций: 70% — цифровым майнерам и центрам обработки данных, 30% — единому закупщику электроэнергии. Развиваются и сервисы криптоплатежей. Прием таких платежей доступен более чем в 5 тыс. торговых точек.

Таким образом, с учетом всех рассмотренных моментов можно сказать, что задачи Digital Qazaqstan охватывают практически все сферы экономики и нацелены как на упрощение получения повседневных услуг, так и на развитие технологических отраслей в целом.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.