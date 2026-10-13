Более 400 локомотивов КТЖ оснастили интеллектуальной системой Trip Optimizer

Trip Optimizer — это цифровая система автоматизированного управления поездом, работающая по принципу «умного» круиз-контроля.

Технология помогает оптимизировать движение состава: после включения она выполняет план поездки, автоматически выбирая наиболее эффективный режим. В КТЖ Trip Optimizer внедряется на грузовых локомотивах. Установлено 425 комплектов Trip Optimizer в сервисных центрах Актобе, Макат, Сексеул и Аягоз. Для передачи данных в оборудование интегрировали 385 SIM-карт сотового оператора, а сами модемы прошли обязательную верификацию на государственном портале. Сейчас на всем оснащенном парке локомотивов идет плановое обновление программного обеспечения модемов, что обеспечит стабильную связь и бесперебойную работу системы.

В режиме реального времени система сопоставляет координаты поезда с цифровой картой пути, учитывая уклоны, повороты и ограничения скорости. Программа анализирует технические параметры состава — его массу, длину, количество вагонов, характеристики локомотива — и на основе этих данных самостоятельно управляет тягой и динамическими тормозами. Такой подход исключает человеческий фактор, позволяя существенно экономить топливо, строго соблюдать расписание и облегчать работу машинистов.

Сегодня технология Trip Optimizer признана международным стандартом и используется более чем 20 крупнейшими железнодорожными операторами мира.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.