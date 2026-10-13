В Казахстане число кибер-мошенничеств сократилось на 40%

За последние три года уровень киберпреступности в стране упал почти наполовину, а Национальный Антифрод-центр уже спас от кражи более 117 миллиардов тенге.

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», правительство в лице министерств искусственного интеллекта и цифрового развития, внутренних дел совместно с Агентством по финансовому мониторингу, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, а также Национальным банком реализует комплекс мер по созданию интеллектуальной системы противодействия киберпреступности. В результате проведенной работы за последние три года число интернет-мошенничеств в стране снизилось на 40%, а раскрываемость подобных преступлений выросла на 29,9%.

Важную роль в предупреждении хищений играет Национальный Антифрод-центр, который позволяет оперативно выявлять и блокировать мошеннические операции. В настоящее время данная системная работа продолжается с активным внедрением ИИ-инструментов, поведенческой аналитики и новых законодательных механизмов.

648 проверок и новые требования: в Казахстане усилен контроль за кибербезопасностью

В стране сформирована прочная законодательная база для защиты персональных данных и цифровой инфраструктуры. Впервые право на защиту персональных данных закреплено на конституционном уровне, а принятый Закон «О кибербезопасности» установил единые стандарты защиты цифровых систем.

Новые нормы предусматривают обязательную биометрическую аутентификацию при доступе к базам, содержащим медицинскую, банковскую, коммерческую и другую конфиденциальную информацию. Организации обязаны уведомлять об утечках персональных данных не только государственные органы, но и граждан. Также создается реестр крупных операторов персональных данных с дополнительными требованиями к их защите. В законодательство введено понятие «идентификатор персональных данных», охватывающее ФИО, ИИН, изображение лица и биометрические данные, включая их производные, которые могут быть восстановлены до первоначального значения.

Требования цифровой безопасности впервые закреплены в Трудовом кодексе. Для сотрудников госорганов, акиматов и критически важных объектов предусмотрено ежегодное обучение. Кроме того, собственники цифровых объектов обязаны ежегодно проводить аудит кибербезопасности, а владельцы критически важных объектов — представлять соответствующие отчеты в Комитет по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Во исполнение Указа Президента функции государственного контроля за такими объектами переданы КНБ.

Для реализации новых требований принято порядка 30 подзаконных актов, еще около 10 запланированы к принятию. Одновременно усилен контроль за их соблюдением. С 2024 года проведено 648 внеплановых проверок, в том числе 480 по информационной безопасности и 168 по защите персональных данных. По выявленным нарушениям применены штрафные санкции. При этом требования распространяются на все организации, включая малый и средний бизнес, обрабатывающие персональные данные граждан.

На 40% снизилось число интернет-мошенничеств за три года

Благодаря принятым мерам за три года количество интернет-мошенничеств в Казахстане уменьшилось на 40%. В 2025 году зафиксировано 27 892 фактов, пострадавшим возвращено 5 млрд тенге. С начала 2026 года зарегистрировано 14 414 интернет-мошенничеств — на 13% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Возмещено 5,9 млрд тенге.

При этом за три года раскрываемость таких преступлений выросла на 29,9%:

— 2024 год — раскрыто 4 409 фактов, к уголовной ответственности привлечены 1 564 лица (в том числе организаторы и участники преступных групп).

— 2025 год — раскрыто 6 016 преступлений, привлечено к ответственности 1 750 лиц.

— 8 месяцев 2026 года — раскрыто 3 977 интернет-мошенничеств, к ответственности привлечены 1 128 лиц.

Кроме того, с прошлого года в Казахстане действует статья, устанавливающая уголовную ответственность за дропперство; зарегистрировано 1 018 фактов, перед лицом закона предстали 364 человека.

Наиболее распространенными схемами остаются телефонное мошенничество, лжеинвестиции, фишинг, мошенничество на сайтах объявлений и в социальных сетях и мессенджерах, незаконное оформление онлайн-кредитов, поддельные сайты и приложения.

Вместе с тем мошеннические схемы усложняются. Наряду с традиционными методами преступники активно используют технологии искусственного интеллекта, в том числе дипфейки и клонирование голоса. Они подделывают изображения и голоса сотрудников банков, правоохранительных органов, руководителей и родственников, создают фальшивые видеозвонки, а также применяют ИИ для продвижения фиктивных инвестиционных платформ. Также злоумышленники используют технологию клонирования голоса, позволяющее имитировать речь знакомого человека, чтобы под предлогом чрезвычайной ситуации или срочного поручения убедить граждан перевести деньги.

Национальный Антифрод-центр объединил 200 участников

Одним из ключевых инструментов противодействия кибермошенничеству является Антифрод-центр Национального банка. С июля 2024 года центр обеспечивает оперативное выявление подозрительных транзакций и блокирование похищенных средств. Применение ИИ-аналитики позволяет ускорить расследование случаев мошенничества до 80 раз.

Сегодня Антифрод-центр объединяет более 200 участников, включая банки, платежные организации, государственные и правоохранительные органы, а также операторов связи. Система обеспечивает круглосуточный обмен информацией в режиме реального времени, тогда как ранее этот процесс занимал от нескольких дней до нескольких недель. По данным Нацбанка, за два года зарегистрировано почти 180 тыс. подозрительных инцидентов. Благодаря оперативному обмену данными банки предотвратили хищения на сумму свыше 117 млрд тенге. Пострадавшим возвращено более 578,5 млн тенге.

Для предотвращения новых случаев мошенничества в Антифрод-центре сформированы «серый» и «черный» списки, включающие более 30 тыс. подозреваемых и свыше 13 тыс. подтвержденных мошенников соответственно. Это позволяет ограничивать операции по их счетам и предотвращать дальнейшие хищения.

Одновременно усилена ответственность финансовых организаций. Банки и платежные организации обязаны возмещать пострадавшим ущерб, если средства были переведены лицу, которое на момент операции уже находилось в «черном» списке Антифрод-центра.

По данным МВД, в системе зарегистрировано 199,7 тыс. инцидентов, из которых 128,2 тыс. инициированы ведомством. На счетах отправителей заблокировано 3,4 млрд тенге, на счетах дропперов — еще 1,7 млрд тенге. Потерпевшим добровольно возвращено порядка 1 млрд тенге. Система совершенствуется за счет интеграции с данными операторов связи, внедрения поведенческой аналитики и искусственного интеллекта. Это позволит выявлять подозрительные операции на ранних этапах, оперативно блокировать средства и предотвращать хищения.

Кроме того Антифрод-центр позволяет блокировать похищенные средства до их вывода мошенниками и возвращать деньги пострадавшим без суда — по согласованному с прокурором постановлению правоохранительного органа. При этом граждане, чьи счета ограничены, сохраняют доступ к зарплатам, пенсиям, пособиям и другим официальным поступлениям, а также возможность совершать обязательные платежи.

С середины 2026 года к системе подключены кредитные бюро, которые сигнализируют о подаче заявок на займы в две и более организации в течение часа. В дальнейшем искусственный интеллект планируется применять для выявления новых мошеннических схем и анализа подозрительных операций.

Бесплатным сервисом «Стопкредит» в eGov воспользовались 6,3 млн раз

Мошеннические схемы постоянно совершенствуются, поэтому одних технических и правовых мер недостаточно. Особое значение приобретает повышение цифровой грамотности населения.

Для самостоятельной защиты гражданам доступны бесплатные сервисы:

— «Стопкредит» в eGov Mobile позволяет установить запрет на оформление займов, сервис контроля доступа к персональным данным — проверить и отозвать согласия на их обработку. По данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, к 1 июня 2026 года сервисом воспользовались 6,3 млн раз (показатель относится к сервису в целом, доступному на eGov.kz и в приложении eGov Mobile);

— платформа NomadGuard — выявить возможные утечки данных и фишинговые ссылки.

Эти инструменты помогают гражданам предотвращать мошенничество и контролировать безопасность личной информации.

Для повышения киберграмотности граждан доступны бесплатные образовательные ресурсы. На платформе eGov совместно с UNICEF разработан курс для детей и родителей по защите персональных данных, противодействию кибербуллингу и другим онлайн-угрозам. Платформа CitizenSec предлагает обучение основам кибергигиены для граждан и госслужащих. Организации также могут использовать эти ресурсы для выполнения требований Трудового кодекса.

При этом важнейшим правилом цифровой безопасности остается защита личных данных:

— не сообщать посторонним SMS-коды, пароли и данные банковских карт;

— не переходить по подозрительным ссылкам и проверять подлинность сайтов перед вводом личной информации;

— устанавливать сложные уникальные пароли и двухфакторную аутентификацию.

В целом сочетание современных технологий, государственных сервисов и цифровой грамотности граждан позволяет существенно снизить риски кибермошенничества.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.